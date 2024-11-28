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48歲舒淇全素顏無偽裝！　曬0距離「貼臉自拍照」嚇壞網

記者顧齊祐／綜合報導

現年48歲的金馬影后舒淇出道多年，以其凍齡美貌與精湛演技圈粉無數人，儘管工作忙碌，她仍不時在社群分享生活點滴。近日她就曬出她全素顏的近況照，以及奇特視角的敷面膜自拍照，驚人的模樣嚇壞不少網友。

▲舒淇不時在社群分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇時常在社群分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇27日透過Instagram曬出了一張貼臉的自拍照，只見她穿著暗紅色上衣，臉上敷著金色有線條花紋的面膜，整張臉佔滿整個畫面並且呈現上下顛倒的狀態，只露出一雙大眼與嘴唇，造型相當嚇人，她也配文寫道「臉好尖」。

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▲舒淇敷面膜貼臉自拍。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇敷面膜貼臉自拍。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

而今（28）日舒淇又再度發布一張照片，這次她以全身照示人，戴上了紅色棒球帽，身穿紫色的帽T與牛仔褲，悠閒地坐在咖啡廳當中，對鏡頭比出Ya的手勢。值得注意的是，她的臉上並沒有任何妝容，以全素顏的模樣入鏡，不過皮膚卻看來相當良好，十分凍齡。

▲舒淇全素顏入鏡，模樣十分凍齡。。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇全素顏入鏡，模樣十分凍齡。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇的美照曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言表示「漂亮姐姐好可愛」、「這個紅帽子姐姐真是超愛了」、「心臟受不了」、「姐姐啊，一打開嚇我一跳」、「姐，你好會找拍照角度」。

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