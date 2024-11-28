林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

記者潘慧中／綜合報導

林采緹儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站上傳幫男友洗車的畫面，穿著中空裝的她好奇發問：「另一半會幫忙洗車加分嗎？」

▲林采緹幫男友洗車。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



照片中，可以看到林采緹隨興地用鯊魚夾固定住一頭長髮，雖然正臉沒有入鏡，但明顯能看到她戴著眼鏡。雖然乍看很居家，但她脖子以下其實打扮得非常火辣。

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▲林采緹打扮得率性又火辣。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹身穿淺灰色連帽上衣，無袖、側邊大挖洞剪裁若隱若現出側胸，中空短版設計完美襯托出纖細腰身，下半身搭配牛仔短褲，秀出穠纖合度的大腿線條。

事實上，林采緹2023年4月認愛小2歲新歡後，曾在《ETtoday星光雲》的專訪中被問到是否有可能再婚，她當時直言很難說，「就算在一起久也可能離婚，婚姻暫時沒有這想法，也沒有排斥，沒有一定要結婚。」

▲▼林采緹和小2歲男友穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520、日晶采提供）



然而，林采緹不排斥再生小孩，她認為結過一次婚就夠了，「如果有小孩大家不要太意外，小朋友太可愛了，如果可以，想要再生沒關係，有小孩就好。」