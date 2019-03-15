文慧如孤獨1年半！接Hebe收歌喜訊秒傻了..哽咽曝背後艱苦

記者盧薇淩／台北報導

為了音樂夢想，文慧如頂著南洋理工大學高學歷，放棄了國際審計公司的高薪，全心為音樂事業打拼了一年多，這段日子裡所練就的創作、拍片技能，讓她現在得以盡情發揮，替自己新專輯中《你的吉他》親自擔任編劇並身兼副導演拍攝MV，而這段時間的經歷，讓她在13日前往台灣大學流行音樂歌唱社分享時，講到激動處忍不住哽咽。

▲文慧如到台大演講。（圖／華研提供）



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文慧如從小喜歡唱歌，一路愛唱歌的她，一直努力駐唱、持續參加比賽，希望找到伯樂發掘。直到有一天，突然接到某比賽評審老師的電話，告訴她的創作將被收錄在田馥甄的專輯裡，也就是《日常》專輯裡的《人間煙火》、《身體都知道》兩首歌。文慧如掛了電話後，腦袋一片空白，「我真的覺得好莫名其妙，不敢相信是真的，因為那一年半我真的太辛苦了，每天白天教唱，晚上駐唱、有空時寫歌、參加比賽、拍攝翻唱影片，我把全部的生命奉獻給音樂，沒有跟朋友交際，沒有時間去旅行，一直一個人在做這些事情，覺得很孤獨。」回憶起當年的艱苦，她不禁哽咽了起來。

▲文慧如想到以前辛苦過程，忍不住哽咽 。（圖／華研提供）



除了分享自己的故事之外，她現場演唱《飄向北方》以及兩首專輯裡的新歌，同學們也開心地在台下一起唱和，反應熱烈。有趣的是，昨天的座談會開始前，文慧如準備了幸運餅乾分送給在場同學，由於她將在4月7日與Karencici共同舉辦《How Now!文慧如+Karencici 好鬧音樂會》，所以特地在其中一個幸運餅乾的籤條上寫著要送兩張音樂會門票，沒想到得獎小紙條疑似被同學一口吃掉，直到活動結束都還沒找到得獎人。

▲文慧如找好友邱鋒澤客串MV。（圖／華研提供）

《親愛的你＿ ＿怎樣的我》專輯中的《你的吉他》，創作靈感是文慧如想像著曾經相愛的兩個人，因為受到生活、理想、和環境的阻礙，慢慢漸行漸遠的故事。她與之前常幫她拍攝翻唱影片的老搭檔張暐弘導演一同進行編劇及拍攝，也為此自費飛回新加坡進行三天取景，藉由她和男主角分隔兩地生活的畫面，把《你的吉他》這首歌最完整的創作想法化為MV影片，並邀請好友邱鋒澤客串。