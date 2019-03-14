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韓媒再爆！李歌手就是「CNBLUE李宗泫」　群組炫耀：快給我女人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈事非不斷，鄭俊英被爆出偷拍性愛片後，群組裡牽扯數名男歌手，龍俊亨、崔鍾訓已在14日謝罪退團後，SBS於14日晚間8點再爆震撼彈，群組裡的李姓歌手就是團體CNBLUE成員李宗泫，新聞裡曝光他們的對話，李宗泫喊著「快點給我女人，像O的人。」鄭俊英還回應「要給誰的好呢？」對話令人髮指。

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▲▼ 第李性歌手就是「CNBLUE李宗泫」（圖／翻攝自SBS）

▲CNBLUE李宗泫與鄭俊英的對話公開。（圖／翻攝自SBS）

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▲▼ 第李性歌手就是「CNBLUE李宗泫」（圖／翻攝自SBS）

▲▼ 第李性歌手就是「CNBLUE李宗泫」（圖／翻攝自SBS）

據SBS稍早晚間8點（台灣時間7點）報導，對話群組裡的李姓成員就是CNBLUE成員李宗泫，他傳訊息給鄭俊英「哥，沒***的話，沒好貨的話，就給我漂亮的X」、「有沒有漂亮、年輕又善良的？可以玩玩的更好！」他甚至炫耀「我昨天和xx做愛了」，鄭俊英還回「還行嘛？下次介紹給我」，進一步的對話再被曝光，韓媒甚至在報導裡酸Fnc當時聲明「李宗泫與事件無關」，如今自打臉。

▲▼ 第李性歌手就是「CNBLUE李宗泫」（圖／翻攝自SBS）

▲李姓歌手就是「CNBLUE李宗泫」。（圖／翻攝自SBS）

自鄭俊英的對話群組曝光後，崔鍾訓、龍俊亨認罪看過不法影片，其中還包含一名李姓歌手，過去有人瘋猜李勝利、李洪基、李宗泫，14日真相大白，李姓歌手就是李宗泫，但他目前人在服兵役，所屬經紀公司Fnc暫無回應。

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李宗泫, 鄭俊英, 勝利

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