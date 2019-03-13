獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

記者吳睿慈／台北報導

南韓電影《沒有你的生日》以世越號沉船事件為背景，共有304名乘客和船員罹難，其中包含檀園高中250名師生也魂斷海上。為紀念這些學生，家屬每年聚在一起舉辦紀念生日會。事隔5年，導演李鐘言決定以遺屬的角度為出發點，拍出撫慰人心的內容，《ETtoday》搶先曝光幕後花絮，影后全道嬿、影帝薛耿求從閱讀劇本就開始忍不住落淚，令人不捨的一面。

▲《沒有你的生日》以世越號事件為背景。（圖／車庫提供）



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《沒有你的生日》預計於4月在台上映，《ETtoday》率先公開幕後花絮，影帝后薛耿求、全道嬿睽違17年再度攜手合作，兩人飾演歷經喪子之痛的夫妻，從閱讀劇本就開始忍不住落淚，薛耿求說：「劇本閱讀會時，努力不投入感情。但情緒一發不可收拾，有種無法克制的感覺。」一旁也淚眼婆娑的全道嬿也表示，「原來這真的是很不得了的作品啊！」

▲影后全道嬿光是讀劇本就哭慘。（圖／車庫提供）



導演李鐘言相當關注「世越號」事件的發展，自2015年夏天開始前往安山，身體力行參與志工活動，關懷遺屬們，她表示，「因為即將是孩子們（罹難者）的生日，我參加了這些孩子們的紀念生日會。」面對痛失摯親的家屬，導演抱持謹慎小心的態度，電影製作人很感謝欣然贊同「希望能拍出一部好作品」，他們也盼藉此抹去心中創傷，成為一部撫慰人們心靈的作品。

▲《沒有你的生日》主要分享「被留下來的人」的故事。（圖／車庫提供）

「世越號事件」導致多達250名學生喪生，《沒有你的生日》電影以此做為背景，描繪沉痛的那一天後，敘說遺屬家族的故事，以溫柔凝視的角度，呈現出一部具有溫度的動人作品，電影預計於4月在台獻映。