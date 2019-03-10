俞利訪台「想起當年演唱會」　傳訊給少時：我們住過的飯店

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團少女時代成員俞利出道12年以來，首度以個人身份來到台灣，她10日在台北Legacy Taipei會粉絲，現場900名鐵粉到場支持。她帶來歌曲《IIIussion》性感開場，接著又化身空姐，邊拖行李邊喊著：「希望在見面會上製造美好的回憶，把你們裝進我的行李箱裡，裝得滿滿得帶回家。」場上，她分享未公開的私照，幾乎都是火辣泳裝照，令全場尖叫連連。

▲俞利化身空姐，拖著行李箱要把回憶帶回家。（圖／邦艾波醍娛樂有限公司提供）



俞利首度展開個人巡迴見面會，將出道以來私藏的IG照片公開，其中一張照片標註少女時代，她向粉絲分享心情，這次恰好住到以前曾與成員一起住過的飯店，當時是為了演唱會而來，各種回憶湧上心頭，她立刻傳認證照至群組裡，「你們看這是我們以前住過的飯店」，她和900粉絲打勾勾約定「下次與成員一起來」。

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▲俞利活動上帶來精彩舞台演出。（圖／邦艾波醍娛樂有限公司提供）



照片裡，俞利大方公開多張火辣泳裝照，她害羞表示「今天大家看到就忘了吧，我很害羞。」不過，她擁有性感身材，不只主持人稱讚，粉絲也讚嘆連連，但她自嘲：「我現在把腹肌暫時藏起來了，因為我的腹肌一直在冬眠中。」俞利也透露，未來將會挑戰舞台劇，現場邀約：「那你們要來看。」