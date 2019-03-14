「懂得愛人，才是大人」　盧廣仲唱出11年對愛情體悟！

記者關韶文／台北報導

「音樂鬼才」盧廣仲近期積極籌備4月小巨蛋演唱會，2019年的首發全新單曲《愛情怎麼了嗎》，新歌一上架就登上數位排行冠軍，盧廣仲開心表示：「新歌是一首情歌，希望帶給大家不同以往的感受，今年是出道第11年，也希望藉由這首新作品表達：懂得愛人，才是大人。」

出道11週年盧廣仲，對於愛情也有不同體悟，新歌《愛情怎麼了嗎》是他這些年從身旁周遭幾段感情所觀察而濃縮的情緒，他發現過去年輕時談戀愛可能很直接，但長大之後，卻有許多必須承擔的責任，有時候一個不經意的小錯誤，就成為無法修補的遺憾。雖然愛情總是現實與殘酷，但對轉大人之後的盧廣仲來說「懂得愛人，才是大人」，唯有學習擁有愛，才能替生活找尋到歸屬。

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▲盧廣仲推出新歌。（圖／添翼創越工作室提供）

為了呈現新歌遺憾酸澀的情感，盧廣仲在錄音過程中特別改變唱法，少了過去陽光正面的風格，反而加入滿滿的不捨與惆悵，就連口氣也變得內斂，製作人鍾成虎盛讚盧廣仲對於音樂敏銳的品味，情緒掌握上做出細膩變化，唱功跟著實力大增，整首歌聽完好像談了一場心碎的戀愛。

近年來培養閱讀習慣的盧廣仲，常從書裡尋找創作靈感，也從中找到表達自我的勇氣，這回譜寫新歌《愛情怎麼了嗎》之外，還首次嘗試微小說創作，以他獨特情感視角，描述一段若即若離的感情關係，在溫暖又暗藏廣式詼諧風格的文字裡，也難得看見盧廣仲的文筆才華。對於第一次挑戰寫出這麼多文字，盧廣仲其實有些害羞，還開玩笑說「不然下次挑戰一邊煎蛋一邊寫小說。」