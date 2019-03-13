記者吳孟庭／綜合報導

南韓演藝圈風暴來襲，原本只有BIGBANG勝利經營過的夜店「Burning Sun」爆出打人、賄賂與性侵一案，卻接二連三再爆出性招待，甚至延燒到私下有「老司機群組」，男歌手鄭俊英確定涉案。追溯最開始的源頭，有記者驚人爆出勝利事件其實跟政壇相關，也預告未來「不會只有Burning Sun...」。

▲勝利夜店只是引爆點！韓記者公開背後「抓的是政治人物」。（圖／翻攝自勝利、arkham_list IG）

一名記者吳赫鎮（暫譯）在上周末於Instagram預告，「下周開始，炸彈會一個個爆開，這一兩周內將會一次次揭露，從小的開始才能爆出大的，所以要一點一點來，先對所有舉報者謝罪。」接著並標註：江南、夜店、性侵、毒品等字樣，果然一到周一（11日），勝利有老司機群組的事件曝光，輿論大火延燒至今還未熄滅。

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勝利事件撼動娛樂圈，不只使他自己宣布退出，也挖出鄭俊英惡行，但其實這位吳姓記者目標恐怕不是演藝圈，而是政界。

▲韓記者公開調查到夜店職員與政界人物的私下違法行徑。（圖／翻攝自arkham_list IG）

記者在IG上發文解釋，他並不是這次《SBS 8點新聞》中披露鄭俊英渣男群組對話的記者，他其實是跑財閥與政治圈的，「2月，在一個網路論壇首爾的聲音（서울의 소리）看到爆料，被起訴的Burning Sun趙姓職員，提供給議員金武星的女婿毒品。」因此他開始調查江南夜店幕後真相，也發出新聞報導。

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吳赫鎮想深入追查的其實是江南區夜店頂端上的那群幕後人物，他們和政治界的牽扯，預告「不會只有Burning Sun的事...」。而他也特別感謝協助他採訪報導的盧勝日（音譯）記者，而這位記者就是當初揪出前總統朴槿惠被閨蜜崔順實干政的重要人物，因為盧當年的報導，翻轉了南韓政治史。