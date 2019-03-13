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《炮仔聲》正浩拋母救妍熙！　陳志強「是我也會」反被推爆

記者張筱涵／綜合報導

八點檔《炮仔聲》在最新集數中演出了女生最愛問男友的問題：「我和你媽同時掉進水裡你要先救誰？」正浩一開始跳水衝向媽媽，怎料後來一發現妍熙就秒轉身，這段劇情讓劇迷們都痛批不已。但陳志強透露如果這件事真的發生，他也會先救妍熙。

▲▼《炮仔聲》出現傳說中「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」劇情 。（圖／翻攝自vdol）

▲▼《炮仔聲》出現傳說中「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」劇情 。（圖／翻攝自vdol）

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▲▼ 《炮仔聲》陳志強 。（圖／翻攝自Vool）

陳志強12日在臉書坦承知道這幕播出後，觀眾一定會一面倒狂罵張正浩，但他也想替自己演的角色說個話：「如果是我，我也會先救妍熙！」因為劇中的媽媽是會游泳的，而且身體沒有不適症狀出現，因此要先救不會游泳的，對於這樣的危機判斷處理，他個人認為是正確的。

另外，陳志強還提到觀眾說正浩是因為妍熙那句「我死了婚也不用結，你主任也不用當了」才會做出這樣的選擇感到冤枉，笑說：「在慌亂危急中，他更沒聽到妍熙在溺水時呼嚕呼嚕的操著她原本就不標準的台語，威脅不先救她就不讓正浩當主任之類的話…他不是為了前途而選擇救誰，他兩個都想救！」

▲▼陳志強演張正浩 。（圖／翻攝自陳志強臉書）

▲陳志強在《炮仔聲》演渣男張正浩。（圖／翻攝自陳志強臉書）

陳志強本身擁有救生員執照，對觀眾的留言回覆都會一一放在心上，繼過去心肺復甦術動作回覆後，這此也進行了解惑，「正面跳入水是因為你不知道溪的深度，這樣跳水比較不會受傷」、「遇到爭扎的溺水者，救生員能用踹肚子的方式來掙脫，但正浩不會踹妍熙」、「不管是張正浩還是陳志強都有救生員證照」。

【陳志強臉書全文】

天底下最難的問題！張正浩遇到了！

對於這場戲，大家一定會一面倒的臭罵張正浩

但我想幫正浩説説話～

如果是我，我也會先救妍熙！原因如下：

媽媽會游泳，當然先救不會游泳的，

正浩並沒有發現媽媽落水後身體不適

在慌亂危急中，他更沒聽到妍熙在溺水時

呼嚕呼嚕的操著她原本就不標準的台語

威脅不先救她就不讓正浩當主任之類的話...

他不是為了前途而選擇救誰，他兩個都想救！

正浩危機處理判斷，我個人認為是對的！

以上是我以鄉民立場發表想法～

然後我順便回應一下觀眾的問題～

1.正面跳入水是因為你不知道溪的深度，這樣跳水比較不會受傷

2.遇到爭扎的溺水者，救生員能用踹肚子的方式來掙脫，但正浩不會踹
妍熙....

3. 不管是張正浩還是陳志強都有救生員證照

但就其他...張正浩真討人厭！

＃炮仔聲

＃正浩

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炮仔聲, 張正浩, 陳志強, 王妍熙

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