金曲歌后官靈芝發片！　「爵士配黑白照片」探討社會議題

▲官靈芝發行台語爵士專輯。（圖／獨一無二娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

金曲歌后「官靈芝」日前發行台語爵士專輯《爵好 Jazz’s Good!》，跳脫傳統台語專輯的悲情路線，用她最擅長的爵士曲風來詮釋對於社會議題的關懷，。專輯更獲得全球華語金曲榜周冠軍肯定。

雖然專輯涉及許多社會議題，但是官靈芝表示，「專輯在聆聽度絕對不會嚴肅，反而更能貼近樂迷的心聲。」首波主打歌曲《十箍銀》靈感取自高雄十元自助餐阿嬤，歌詞唱到「十箍銀 是叮嚀 是艱苦人的時代 互相關心 遮是咱的灶跤 咱是一家人」，闡述「佈施的人有福，行善的人快樂」，找來許常德寫詞、謝銘祐作曲，以Bossa Nova曲風傳達阿嬤溫暖的善心。

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▲官靈芝探討社會議題。（圖／獨一無二娛樂提供）

董事長樂團主唱吉董與吉他手小豪，曾多次與官靈芝一起海外巡演，並從齊柏林分享中獲得靈感，齊柏林說，「當我在飛機上工作的時候，我抱著是一個什麼樣的態度？完全是一個要對我們的家園，對我們自己的環境生長的土地，留下一個紀錄的一個使命感。因為這樣的使命感，讓我一直從事這樣的工作，無怨無悔。」

譜寫出歌曲《慢慢飛》以爵士Live Big Band的編曲如直升機的旋翼啟動，薩克斯風帶領樂迷升空，鳥瞰著這片美麗山川，充滿著熱血沸騰的使命感，去找尋每一個感動的畫面。

值得一提的是，本次宣傳照找來曾獲莫斯科MIFA、美國IPA、法國巴黎PX3等國際攝影大賽的攝影師存摺合作，以黑白色調呈現音樂最純粹的感動，也希望透過攝影師捕抓官靈芝最真實的樣貌，來呼應製作專輯的初心。