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快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

記者葉文正／台北報導

年代電視台《百變智多星》主持人葉欣眉平日帶給大家歡樂，孰料今天突然宣布「直腸內發現0.8公分類癌，已到內湖三總開刀治療。」並感謝醫護人員照顧。

▲年代電視台全新綜藝節目百變智多星開路記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲葉欣眉(右)是年代主持人。（圖／記者湯興漢攝）

每次去算命，老師都說我35歲會轉好運，他們沒說的是，我35歲會有腫瘤。原本只是正常定期健檢，竟發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，當下健檢中心無法處理，請我轉至大醫院。轉到內湖三總後，醫師看內視鏡照片說可能是神經內分泌瘤，所謂「類癌」。

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▲葉心湄坦承罹患類癌。（圖／翻攝臉書）

▲葉欣眉坦承罹患類癌。（圖／翻攝臉書）

葉欣眉當下覺得晴天霹靂，「因為腫瘤在黏膜下，平常沒有感覺也不會痛，慶幸有定期健檢，照出來已經0.8公分。本來還在想為什麼健檢中心的醫生不順便燒掉？！後來才知道怕止血鉗下不去，萬一無法止血更嚴重。腫瘤位於黏膜下與肌肉層中間，醫師將用內視鏡切除手術燒掉，他也說好險健檢中心的醫生沒有從黏膜上先燒，不至於造成多餘的傷口，只要腫瘤沒有擴散到淋巴，一切都好處理，幸好開刀過程一切順利。」

開完後腸子發炎，葉欣眉發燒住了五天四夜，剩下的就等看報告，聽醫生說良性/惡性機率是一半一半。謝謝內湖三總 胃腸肝膽科 楊志偉醫師細心的解說及手術，及22病房的護理師們悉心照護（不包含我妹妹）。

手術前一天要抽血，想說讓護理師妹妹好好表現一下，她第一針就給我破針，送出去後，醫院說血流太慢，溶血了無法檢查，要再抽一次，共多挨了兩針，我誠摯看著妹妹問：「你是不是故意的？！」

確定我妹妹的心意之後，還是換一位護理師來好了。媽媽清明要回南部掃墓，找了一位姐姐照顧我，病人住院可以訂餐，妹妹說醫院的月子餐很好吃，一定要試試！結果我的月子餐都是大姐在吃，一天六餐，吃到我懷疑她真的來坐月子。仍是不改諧星開朗個性。

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