徐睿知揪出造謠者竟是「前工作人員」！新東家強硬保護：已移送檢方

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員徐睿知近來，無辜被捲入金秀賢、金賽綸風波，被影射是金秀賢小三，她為此受訪首度說出沉寂4年來的心聲：「這真的是很大的壓力。」公司於3日發布聲明，透露在對網路上針對徐睿知的謠言、惡評提告後，竟然揪出了意想不到的人物，加害者為過去曾一起工作的前工作人員。

▲徐睿知公司揪出造謠者竟是前工作人員。（圖／翻攝自徐睿知Instagram）

根據韓媒報導，徐睿知的經紀公司Sublime於3日發表立場表示：「散播關於徐睿知小姐惡意謠言的前工作人員，已因誹謗罪被移送檢方。」徐睿知方面於2025年1月向警方提交告訴狀，此人便是被告的130多人之一，在調查過程中被確認了身份。公司進一步表示：「包括前工作人員在內的已確認身份的被告均已移送檢方，其餘被告也將追查到底，確保受到法律懲處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐睿知公司強硬表示會告到底。（圖／翻攝自徐睿知Instagram）

並且，Sublime也強硬喊話「不寬恕、不和解」，且未來也會持續對針對旗下藝人的惡意、犯罪行為，採取強烈的應對。

徐睿知因主演《雖然是精神病但沒關係》後走紅，卻在2021年陷入與演員金正賢交往期間，「精神控制（Gaslighting）」男方的疑雲後，接著又爆出了校園暴力、學歷造假等各種謠言的困擾。更令她困擾的是，她曾被指先後與前經紀公司Goldmedalist的代表兼演員金秀賢，以及金秀賢表哥李沙朗交往過，對此她直接留言否認，與兩人劃清了界線。