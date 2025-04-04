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直擊／張學友唱回台北...第一天就崩潰！　懊惱喊：才出來沒多久就破

記者蔡琛儀／台北報導

63歲歌神張學友今（4日）起在台北小巨蛋開唱，加上去年因病取消的三場，將連唱三個週末，不過他今天唱到〈三天兩夜〉、〈我應該〉兩度破音，歌神自己當下除了自己笑出來，接著還苦笑自虧：「出來沒多久就破（音），不知道是怎樣。」

▲▼張學友台北演唱會day1。（圖／JDS提供）

▲張學友台北演唱會今晚開跑。（圖／JDS提供）

張學友坦言，每次在台北表演都會有某程度上的緊張，「上次來不是取消了嗎？然後心裡總是有點怪怪的，今天想說就一定要盡力去表演，平穩就好了。接著苦笑：「結果出來沒多久就破（音），不知道是怎樣，我會盡量，把下面的演唱會做好的！」並深深一鞠躬，高喊：「張學友加油！」為自己打氣。他又笑說：「我知道，台灣的朋友非常愛我，謝謝你們，我從前不敢講這種話，現在都不怕了，我再不講就沒得講了，所以趁這機會講出來，謝謝大家的支持和信任。」

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張學友隨後說：「我真的是個非常...雖然沒什麼天份，但我真的是個非常努力的歌手，也不敢告訴大家我練多少次，但我真的在練的時候沒事的（哭腔）唉，我會加油的，明天一定會比今天好的，加油，下面一定會比剛剛好的，加油！」講完後又表演了招牌一字馬，讓全場驚呼連連。

▲▼張學友台北演唱會day1。（圖／JDS提供）

▲張學友今晚嗨翻小巨蛋。（圖／JDS提供）

張學友許願希望把接下來9場演唱會好好的做完，「做得完整一點，好看一點，讓所有進場朋友可以開開心心進場，高高興幸回家，張學友加油！問我60歲學到什麼？沒有學到什麼，就不要想太多，想多也沒用，把眼前的事做好，走一步是一步，可以的，沒有說60歲一定要退休的，我就不退，怎麼啦？」喊話希望70歲還能再繼續唱給大家聽。

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