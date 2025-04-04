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林志玲手作神級便當！為3歲兒「小寶貝」下廚　網讚：便當界天花板

記者蕭采薇／台北報導

女神林志玲婚後生活甜蜜，升格當媽後更是幸福滿溢！林志玲4日在instagram貼出為兒子「小寶貝」親手製作的愛心便當，精緻程度令人驚嘆，讓網友們紛紛直呼：「太可愛了啦！」「這根本是藝術品！」「志玲姐姐也太賢慧了吧！」

外送用▲▼林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

▲林志玲與AKIRA婚後生活甜蜜，兩人育有一兒「小寶貝」。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

便當盒裡裝滿了色彩繽紛、造型可愛的料理，可不是普通的菜色喔！仔細一看，有以草莓、花椰菜等食材精心雕琢而成的卡通飯糰，可愛到讓人捨不得吃。旁邊還搭配著色彩鮮豔、營養滿分的蔬菜，以及看起來就鮮嫩多汁的雞蛋或香腸，看得出志玲姐姐在食材選擇上非常用心，力求均衡營養，為孩子打造最健康的飲食。

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▲林志玲為兒子「小寶貝」做便當。（圖／翻攝自IG）

▲林志玲為兒子「小寶貝」做便當。（圖／翻攝自IG）

更令人驚喜的是，便當的擺盤也相當講究，不僅色彩搭配得宜，還巧妙地利用小巧的裝飾品，讓整個便當看起來更加賞心悅目。許多網友留言表示，這根本是便當界的「天花板」！要做到如此精緻，不僅需要高超的廚藝，更需要滿滿的愛與耐心。

▲林志玲為兒子「小寶貝」做便當。（圖／翻攝自IG）

▲林志玲為兒子「小寶貝」做便當。（圖／翻攝自IG）

網友們除了讚嘆志玲姐姐的廚藝外，也紛紛留言表示，這讓他們更加感受到志玲姐姐的溫柔與愛心，更被她為家庭付出的點點滴滴深深感動。 有人說：「好用心的媽咪。」也有人說：「這便當看起來好好吃喔！」更有不少網友留言表示，希望志玲姐姐可以分享食譜，教大家如何製作如此精緻的便當，從中感受到對孩子的滿滿愛意。

▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲近些年以家庭生活為重，大多時間都在陪伴兒子「小寶貝」。（圖／林志玲工作室提供）

 

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