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NewJeans父母怒駁內鬥流言！發聯合聲明「某些人故意挑撥離間」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子團體NewJeans與經紀公司ADOR的爭端未完，4日卻傳出部分成員的父母，對於解約訴訟持不同意見，陷入內鬥狀態，對此，5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的父母發表聲明，對於傳聞表示：「感到困惑且遺憾。」

▲NewJeans的父母發出聲明。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

▲NewJeans的父母發出聲明。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

NewJeans的父母4日表示：「5名成員都持有無法回到HYBE的堅定立場，這是經過每位成員與家人充分商議後的決定。目前成員們仍然堅持相同的立場，我們父母也完全尊重並支持孩子們的意願。」對於成員退出、意見分裂等傳言，父母們無奈指出「我們感到困惑且遺憾。某些人似乎刻意挑起分裂，本認為不值得回應。然而，特定成員的姓名被直接提及，因此才決定發表聲明。」

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▲NewJeans的父母發出聲明。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

▲聲明中提到關於Haerin的流言完全不屬實。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

另外，聲明中提到：「有關成員Haerin的流言完全不屬實。Haerin以及Haerin的父母都持有一致的堅定立場，其他有關家庭的推測也完全不正確。」因為推測報導，成員及家人承受了極大的精神壓力。

此前，根據《朝鮮日報》報導，NewJeans團內向心力突然出現裂痕，由於Haerin、Hyein皆未成年，兩人在這次訴訟的過程皆是由父母代使親權打官司，但雙方的父母突然爆出意見分歧，有人反對解約。

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