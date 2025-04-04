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楊皓如揪「台遊樂園SOP可再加強」　連假出遊氣炸：不想賺災難財？

記者王靖淳／綜合報導

女星楊皓如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（4）日適逢清明節連假，她就在Threads發文列舉兩點表示：「認真覺得台灣遊樂園的sop可以再加強。」貼文曝光後不久，立即掀起討論。

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

▲楊皓如會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

面對連假期間樂園湧入大量的人潮，楊皓如指出，遊客需要在每項遊樂設施前排隊長達90至120分鐘的時間，但遊樂園方面似乎沒有打算提供快速通關的選擇，讓她感到有些訝異，「怎麼會不想賺災難財啊？」

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楊皓如進一步批評，遊樂園在安排設施座位時的低效率，並表示，即使一個設施只坐一家人，其餘座位卻被空出，讓她覺得工作人員沒安排雙人或單人補位，加快遊客流動和縮短排隊的等待時間，「這兩項如果有規劃，動線實在可以快很多。」

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

▲楊皓如認為台灣遊樂園應加強SOP。（圖／翻攝自Threads／haojuju）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛表達個人看法，「一直都有呀」、「有問題的是巨嬰吧」、「真的是不要連假去遊樂園，其他國家的遊樂園也一樣」「是不是沒去過環球，那個才叫排隊排到懷疑人生」、「這時間點還好吧，日本迪士尼是連快通都不一定買得到呢」、「快通出了，其實除非人很多，時間有限的情況，我覺得多數人還是不太願意買。」掀起兩派討論。

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