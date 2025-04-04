「上帝美聲」波伽利睽違10年來台！　首登大巨蛋「上台第一句就講中文」

記者蕭采薇／台北報導

義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli）睽違10年再度來台，4日成為首位登上大巨蛋的西洋巨星，一連獻唱多首經典曲目，吸引三萬四千名樂迷到場朝聖。他於演出當天搭乘私人專機從雪梨直飛臺北，並降落松山機場。一上台，波伽利就用中文問候「謝謝」，引起全場一片歡呼和掌聲。

▲義大利美聲天王安德烈波伽利睽違10年來台，並成為首位登上大巨蛋的西洋巨星。（圖／牛耳藝術提供）

全球最受歡迎的男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli），與老婆、同台演出的兒子馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）4日凌晨抵達台北松山機場，經過一夜飛行仍精神奕奕，入住飯店後，隨即提出想出門走走，到大安森林公園散步了一會才返回飯店休息。

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這是波伽利自2015年後再度回到台灣，波伽利在登台後以中文「謝謝」開場，為他在亞洲巡演的最後一站開啟新篇章，而兒子馬提歐則是全程在後臺注視著父親上半場的完美演出，父子之間的情感如同音符般悄然流動，無需言語卻深刻動人，彷彿在靜靜鋪陳著接下來他們同台那一刻的深情伏筆。

▲波伽利4日搭乘私人專機再度來台，經過一夜飛行仍精神奕奕。（圖／牛耳藝術提供）

此次演出集結了頂尖陣容，除了指揮卡羅貝尼尼（Carlo Bernini）的細膩詮釋，女高音瑪麗安巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、小提琴家安娜塔西亞彼得里沙克（Anastasiya Petryshak）及古典跨界嘉賓艾美曼福德（Amy Manford）都帶來精彩演出。國家交響樂團（NSO）與台北愛樂合唱團的完美伴奏，讓整場音樂會層次豐富、氣勢磅礡。

當波伽利與巴蒂斯泰利合作《可愛的女孩》（O Soave Fanciulla）時，兩人聲音的完美融合，彷彿訴說著一段刻骨銘心的愛情故事。而《飲酒歌》（Brindisi）中，NSO與台北愛樂合唱團的加入，將現場氣氛推向高潮，許多觀眾情不自禁地拍手並跟著旋律哼唱。

▲波伽利團隊為確保每一絲細膩聲音都能完美呈現，部分麥克風由義大利空運來台。（圖／牛耳藝術提供）

此次演出，波伽利團隊為確保每一絲細膩聲音都能完美呈現，部分麥克風由義大利空運來臺，如 Schoeps、DPA、Neumann、Shure 等頂級規格，涵蓋心形、次心形與指向型等多種收音技術，確保歌劇、流行、管弦樂與現場環境的完美平衡。尤其 Schoeps Colette 管式麥克風與 DPA 4061 等頂級設備的運用，不僅能捕捉波伽利細膩悠揚的聲線，更能在舞臺上呈現宛如錄音室級的純淨音質。此外，全場音響系統由國外團隊親自操刀，讓每一個音符都能以最極致的清晰度與層次感，流淌至巨蛋每個角落，打造真正的世界級聆聽體驗。

▲波伽利在登台後以中文「謝謝」開場，右為指揮卡羅貝尼尼。（圖／牛耳藝術提供）

波伽利此次將搭乘Gulfstream G650 ER私人飛機抵臺，落地後全程以BMW 7系列等豪華車型接送，專屬車隊隨時待命。他將下榻全球最佳酒店品牌臺北嘉佩樂酒店的總統套房，臺北嘉佩樂酒店於近期開幕，他們以匠心極致的待客之道，只為確保把世界級的天籟之聲能以最佳狀態綻放給臺北。

▲義大利美聲天王安德烈波伽利，4日搭乘私人專機再度來台。（圖／牛耳藝術提供）

此次演唱會將攜手NSO國家交響樂團80人、台北愛樂合唱團60人陣容，由指揮卡羅．貝尼尼(Carlo Bernini )i領軍，搭配女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利(Mariam Battistelli)、小提琴家安娜塔西亞．彼得里沙克(Anastasiya Petryshak)，古典跨界嘉賓艾美．曼福德(Amy Manford)以及波伽利帥兒馬提歐．波伽利(Matteo Bocelli)驚喜登場，共同打造磅礴音樂場面。曲目涵蓋經典歌劇、電影原聲與流行金曲，包括歌劇《弄臣》的《善變的女人》、歌劇《茶花女》的《飲酒歌》、以及熱門曲目《大地情歌》、《照亮我》等，跨越古典與流行的音樂疆界，讓不同樂迷都能深深陶醉於表演當中。