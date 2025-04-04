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美聲天王回來了！波伽利大巨蛋開唱　190公分帥兒合唱深情對望

記者蕭采薇／台北報導

義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli）睽違10年再度來台，4日成為首位登上大巨蛋的西洋巨星。本場演出最動人的莫過於波伽利與190公分帥兒馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）合唱的《照亮我》（Fall On Me）。兩人溫暖的聲音交織在一起，唱出親情的深厚與傳承的力量。當歌曲進行到高潮處，馬提歐深情凝視著父親，波伽利溫暖回以微笑，父子間的互動讓全場觀眾鼻酸。

▲義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli），與190公分帥兒馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）合唱。（圖／牛耳藝術提供）

▲義大利美聲天王安德烈波伽利，與190公分帥兒馬提歐波伽利合唱。（圖／牛耳藝術提供）

在馬提歐獨唱《卡羅素》（Caruso）前，波伽利特別致詞道：「很感謝大家今晚的前來，很開心能再次回到這裡，已經很久沒有與大家見面了，現在歡迎新時代的降臨-我的兒子馬提歐。」展現父親對兒子的期待和信任。馬提歐演出中也讓人印象深刻，除了展現了其不凡的音樂天賦，27歲的他溫暖而深情的嗓音，宛如年輕時的波伽利，讓人看見音樂世家的傳承與延續。

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▲義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli），與190公分帥兒馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）合唱。（圖／牛耳藝術提供）

▲波伽利登上台北大巨蛋，隔空與「世紀男高音」帕華洛帝虛擬對唱。（圖／牛耳藝術提供）

澳洲跨界女高音艾美曼福德（Amy Manford）與波伽利的合作同樣精彩，兩人合唱的《祈禱》（The Prayer），這首曾經由波伽利與席琳狄翁合作的經典之作，在曼福德清亮嗓音的詮釋下，帶來全新的感動。曼福德隨後獨唱的《愛無止境》（My Heart Will Go On），讓觀眾回憶起電影《鐵達尼號》的經典場景，場面溫馨、感動全場。

▲義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli），與190公分帥兒馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）合唱。（圖／牛耳藝術提供）

▲睽違10年再度來台，4日成為首位登上大巨蛋的西洋巨星。（圖／牛耳藝術提供）

在最後一首精彩表演《大地情歌》結束後，觀眾紛紛以最熱烈掌聲加歡呼回應今晚的感動。此時，波伽利為大家帶來動人心魄的安可曲，《告別的時刻》經典前奏響起，全場歡呼、尖叫、及聲掌聲維持一分鐘不間斷、更有觀眾不禁掉下淚水，全場沉浸在純粹的音樂共鳴中，接著波伽利迎接兒子上台，兩人上台後波伽利和大家用中文說：「你好」，接著演唱《完美無瑕》。

▲義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli），與190公分帥兒馬提歐波伽利（Matteo Bocelli）合唱。（圖／牛耳藝術提供）

▲義大利美聲天王安德烈波伽利，與190公分帥兒馬提歐波伽利合唱。（圖／牛耳藝術提供）

溫暖的父子合聲劃破夜空，觀眾漸漸舉起手機燈光，最終將大巨蛋煥化成整片星海，整場氛圍如同曲名一般「完美無瑕」。最後，波伽利與女高音瑪麗安・巴蒂斯泰利的合聲激盪出《公主徹夜未眠》的神聖氛圍，更以震撼的「Vincerò！」推向最高潮，讓整座大巨蛋全場沸騰，為這場音樂盛宴畫下最動人且印象深刻的句點。

 

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安德烈波伽利, Andrea Bocelli, 馬提歐波伽利, Matteo Bocelli, 波伽利

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