Junior「老婆不開心要比她先罵」　釣出一票狂讚浪漫：好老公

記者王靖淳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）去年6月和林萱瑜結婚，平時會透過社群記錄小倆口日常的他，今（4）日上傳一支短片分享身為老公的生存之道，搞笑表示「她對別人不開心的時侯，記得跟著罵！不只罵，還要比她先罵！」影片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也釣出一票圈內好友留言。

▲Junior、林萱瑜去年登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）



影片一開始，Junior問林萱瑜當初為何決定嫁給他，林萱瑜以幽默口吻回答「你funny啊」，接著解釋說道，Junior總是願意和她一起吃東西，共同體驗生活樂趣，最重要的是，兩人每天相處都是愉快的。林萱瑜大讚Junior不但是個反應快的人，甚至還會接住她的情緒，「比如說今天我工作很累回家，有些人可能會回我說『這不就是工作嗎？累不是很正常嗎？』可是你會去排解我的疲勞。」

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▲▼Junior拍片分享老公的生存之道。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

最後，Junior分享和林萱瑜的相處秘訣，那就是當她對某人或某事有所不滿時，自己會率先表達強烈反應，透過此方式讓她感受到兩人站在同陣線，「有的時候女孩子不是需要安慰或是開導，只要跟她同仇敵愾最重要！」為此，林萱瑜表示認同，同時也笑說：「廢話！我心裡知道，我只需要你陪我講講爛話。」影片曝光後，吸引大批網友按讚留言，「喜歡」、「好浪漫」、「好老公」、「貼心真的有加分」、「喜歡你們的互動」、「沒錯，只是需要情緒價值而不是大道理。」