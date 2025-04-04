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《獨佔接班人》圖章CP返校撒糖「全身濕」　毛祁生霸氣吻上張家陞

記者蕭采薇／台北報導

BL劇《獨佔接班人》三角關係的修羅場越演越烈，尤其是徐瑋澤想要追回朴靖恆，帶他回到當初兩人相遇的校園取景婚紗照，親密地臉貼臉自拍、甜蜜鬥嘴，還玩起潑水遊戲，在夕陽餘暉中上演濕身秀，畫面相當唯美。

▲《獨佔接班人》毛祁生（右）、張家陞關係大躍進、徐瑋澤（左）和朴靖恆互相潑水。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》徐瑋澤（左）和朴靖恆（右）互相潑水。（圖／LINE TV提供）

兩人也坦言在拍攝互相潑水、打鬧的這場戲時壓力不小，為了追夕陽的光線分秒必爭，就怕天空整個暗掉，前後約花了40分鐘完成拍攝，所幸最終畫面呈現相當唯美，也成為兩人在劇中的經典場面。

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▲《獨佔接班人》毛祁生（右）、張家陞關係大躍進、徐瑋澤（左）和朴靖恆互相潑水。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》徐瑋澤追愛攻勢猛烈。（圖／LINE TV提供）

戲外朴靖恆坦言和徐瑋澤也有心動瞬間，「他常讓我感到浪漫，都是很不經意的小動作，像是我們之前去海邊拍照的時候，海浪很大，我比較瘦，容易被浪衝到跌倒，他就會立刻把我接住，那時候就會感到很暖。」

▲《獨佔接班人》毛祁生（右）、張家陞關係大躍進、徐瑋澤（左）和朴靖恆互相潑水。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生（右）霸氣吻上張家陞（左）。（圖／LINE TV提供）

另一對「獨佔CP」毛祁生與張家陞則是情感大爆發，張家陞飾演的王湛，發現唐篤知（毛祁生 飾）瞞著他許多秘密，包含愛著自己卻逃避面對感情，而毛祁生也終於按耐不住自己的心意，霸氣吻上對方，坦言：「在我最想放棄我自己的時候，我聽到了你的歌聲。」認了張家陞是生命的救贖，兩人關係急速升溫。《獨佔接班人》將於4月25日迎來大結局，毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀心伶等主要演員也將於終映會上與大家相見，相關消息請見LINE TV官網。

▲《獨佔接班人》毛祁生（右）、張家陞關係大躍進、徐瑋澤（左）和朴靖恆互相潑水。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生（右）和張家陞（左）關係大躍進。（圖／LINE TV提供）

 

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獨佔接班人, Exclusive Love, 毛祁生, 張家陞, 徐瑋澤, 朴靖恆

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