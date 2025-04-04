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YTR徐海莉同框Joeman駁交往　「倒數最後一任男友」緋聞起底

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉昨（3）日上傳新片公開老公「黃先生」真面目，正是她的經紀人丹尼爾，同時也坦言兩人去年6月結婚，寶寶預計在下個月出生，內容曝光後引發熱議，就連昔日與網紅Joeman傳出交往的謠言，也被挖出來討論。為此，2人同框拍片給出解釋了。

▲▼徐海莉澄清沒和Joeman交往過。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼徐海莉澄清沒和Joeman交往過。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼徐海莉澄清沒和Joeman交往過。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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事實上，Joeman過去和徐海莉常常一起拍片，在女方宣布懷孕的消息後，兩人再度合體拍攝「Jo是要對決」單元主題「平價雞湯對決奢華雞湯」。影片一開始，Joeman介紹說道，這次的對決之所以邀請徐海莉，是因為女方正處於懷孕後期，倒數43天就要生產，所以決定趁此時替她進補，同時也爆料對方在拍片前一天，才被醫生告知體重增加過快。

緊接著，徐海莉坦言，在她公布結婚的消息時，曾看到有人稱Joeman是她的前男友，甚至出現「Joeman就是傳說中，倒數最後一個男朋友嗎？每個跟Joeman交往過的女人，下個男友就會結婚」的傳聞，為此她笑稱：「揪抖馬爹，真的不是。」話一說完，Joeman在一旁也幫腔：「我跟各位說，各位男生們，大家只要夠老，妳的前女友們就會去結婚。」雙雙闢謠兩人交往過的傳言。

▲▼徐海莉和老公拍孕婦寫真。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

▲▼徐海莉拍片公開老公真面目。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

▲▼徐海莉和老公拍孕婦寫真。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

徐海莉昨（3）日上傳影片分享與老公拍孕婦寫真的過程，同時也罕見曝光老公長相，就是曾在她影片中出現過的經紀人丹尼爾。為此她在影片中配字寫道「徐海莉頻道10大未解之謎大公開，過了半年才公開的原因竟是？你們猜對了！黃先生=丹尼爾=徐海莉的老公。」影片內容曝光後，立即吸引兩派網友留言表示「我就知道」、「早已猜到」、「終於公開」、「真的沒有想到」、「果然是丹尼爾。」掀起不小討論。

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徐海莉, 網紅, 結婚, 懷孕, YouTuber, Joeman

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