ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

貝克漢兒子爆「愛上同一個女人」鬧不和！　慶祝50大壽長子怒缺席

記者蕭采薇／綜合報導

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）結婚25年，共有三子一女，但大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。如今又有新八卦，弟弟羅密歐的新女友Kim，爆出也曾和布魯克林約會過，讓兄弟倆如今幾乎不願再見面。

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢日前慶祝50歲生日，全家卻唯獨不見長子布魯克林和老婆妮寇拉佩茲出席。（圖／翻攝自貝克漢IG）

羅密歐在貝克漢四個孩子中被認為顏值最高，受封「最帥兒子」，他在今年元旦公開與新女友、DJ Kim Turnbull的放閃照。也是羅密歐繼去年三月與交往五年、一度論及婚嫁的模特兒女友米婭雷根分手後，正式宣佈戀情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但根據《TMZ》報導，Kim的出現，讓貝克漢的長子布魯克林和次子羅密歐爭吵不休，原因是Kim其實在幾年前曾與布魯克林有過一段戀情。雖然已經過去了，布魯克林如今也和老婆妮寇拉佩茲恩恩愛愛，但對於前女友和弟弟交往，布魯克林也相當懷疑女方的意圖。

▲貝克漢大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

▲布魯克林和妮寇拉佩茲結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

這樣尷尬的關係，也讓布魯克林和老婆決定不出席貝克漢50歲生日的慶生活動，消息來源透露：「因為Kim在那裡，布魯克林和妮寇拉已經決定，不會出席任何Kim會參加的家庭活動。」而貝克漢當天上傳的全家福照片中，也唯獨沒有tag布魯克林和妮寇拉。

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢上傳全家福照片，沒有tag布魯克林和妮寇拉。（圖／翻攝自貝克漢IG）

而布魯克林夫妻倆上個月也沒有出席維多利亞的時裝秀，據悉也是因為Kim在場。消息來源透露，布魯克林和羅密歐兄弟倆關係從去年12月開始惡化，而且衝突越來越嚴重，而貝克漢和維多利亞也站在羅密歐這邊，認為Kim是個好女孩，「但布魯克林不覺得，他對弟弟有保護欲，他對羅密歐本人沒有惡意，但不同意Kim和自己的弟弟在一起。」

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢先前在英國母親節當天，上傳孩子們與老婆維多利亞的合照。（圖／翻攝自貝克漢IG）

不過布魯克林婚後和老婆住在美國洛杉磯，和住在英國倫敦的貝克漢一家本就有物理上的距離，相聚本來就不太容易。但也有消息傳出，貝克漢和維多利亞本週將去洛杉磯看足球賽，羅密歐和Kim也會同行，但布魯克林和妮寇拉卻沒有受到邀請。

▲貝克漢長子布魯克林和次子羅密歐爆「愛上同一個女人」鬧不合。（圖／翻攝自貝克漢IG）

▲貝克漢次子羅密歐（左）長得最像媽媽，也被封做是「貝克漢最帥的兒子」。（圖／翻攝自貝克漢IG）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

推薦閱讀

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光

天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

葉欣眉直腸罹病經紀人證實　梁赫群人在日本也發聲了

葉欣眉直腸罹病經紀人證實　梁赫群人在日本也發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

貝克漢, David Beckham, 維多利亞, Victoria Beckham, 布魯克林, 布魯克林貝克漢, 羅密歐, 羅密歐貝克

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不只會跳舞了！「梅根VS.艾蜜莉亞」AI終極對決　《窒友梅根2.0》恐怖升級
  2. Andy曬自拍「預告新企劃準備中」　6字鬆口未來動向
  3. L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻
  4. 賈永婕開球「被尪虧表情猙獰」　翻白眼回嗆：煩耶我使勁全身力氣
  5. 畢書盡合體大咖男團「重現〈流星雨〉」！　粉絲驚喜暴動
  6. 張學友開唱才第一天　「江蕙現蹤」小巨蛋放話了：麥克風我拿走囉！
  7. 家寧昔客串長壽劇「慫恿搭訕片段被挖」　網洗版狂酸：本色演出
  8. 金秀賢《Real》換導演黑幕反轉？　原導演遭爆涉貪下車急喊冤
  9. 婁峻碩、焦凡凡沖繩婚禮結束1個月　宣布「愛的結晶製作中」：看了都會笑
  10. 胡宇威擔心瓦斯氣爆　蔡凡熙認「沒天分」雨中爭吵

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366