貝克漢兒子爆「愛上同一個女人」鬧不和！　慶祝50大壽長子怒缺席

記者蕭采薇／綜合報導

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）結婚25年，共有三子一女，但大兒子布魯克林和美國富二代女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。如今又有新八卦，弟弟羅密歐的新女友Kim，爆出也曾和布魯克林約會過，讓兄弟倆如今幾乎不願再見面。

▲貝克漢日前慶祝50歲生日，全家卻唯獨不見長子布魯克林和老婆妮寇拉佩茲出席。（圖／翻攝自貝克漢IG）

羅密歐在貝克漢四個孩子中被認為顏值最高，受封「最帥兒子」，他在今年元旦公開與新女友、DJ Kim Turnbull的放閃照。也是羅密歐繼去年三月與交往五年、一度論及婚嫁的模特兒女友米婭雷根分手後，正式宣佈戀情。

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但根據《TMZ》報導，Kim的出現，讓貝克漢的長子布魯克林和次子羅密歐爭吵不休，原因是Kim其實在幾年前曾與布魯克林有過一段戀情。雖然已經過去了，布魯克林如今也和老婆妮寇拉佩茲恩恩愛愛，但對於前女友和弟弟交往，布魯克林也相當懷疑女方的意圖。

▲布魯克林和妮寇拉佩茲結婚後，頻頻傳出與原生家庭不和。（圖／翻攝自布魯克林IG）

這樣尷尬的關係，也讓布魯克林和老婆決定不出席貝克漢50歲生日的慶生活動，消息來源透露：「因為Kim在那裡，布魯克林和妮寇拉已經決定，不會出席任何Kim會參加的家庭活動。」而貝克漢當天上傳的全家福照片中，也唯獨沒有tag布魯克林和妮寇拉。

▲貝克漢上傳全家福照片，沒有tag布魯克林和妮寇拉。（圖／翻攝自貝克漢IG）



而布魯克林夫妻倆上個月也沒有出席維多利亞的時裝秀，據悉也是因為Kim在場。消息來源透露，布魯克林和羅密歐兄弟倆關係從去年12月開始惡化，而且衝突越來越嚴重，而貝克漢和維多利亞也站在羅密歐這邊，認為Kim是個好女孩，「但布魯克林不覺得，他對弟弟有保護欲，他對羅密歐本人沒有惡意，但不同意Kim和自己的弟弟在一起。」

▲貝克漢先前在英國母親節當天，上傳孩子們與老婆維多利亞的合照。（圖／翻攝自貝克漢IG）

不過布魯克林婚後和老婆住在美國洛杉磯，和住在英國倫敦的貝克漢一家本就有物理上的距離，相聚本來就不太容易。但也有消息傳出，貝克漢和維多利亞本週將去洛杉磯看足球賽，羅密歐和Kim也會同行，但布魯克林和妮寇拉卻沒有受到邀請。

▲貝克漢次子羅密歐（左）長得最像媽媽，也被封做是「貝克漢最帥的兒子」。（圖／翻攝自貝克漢IG）