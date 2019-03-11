《驚奇隊長》與漫畫5大差異！「尼克福瑞左眼受傷原因」本來超悲慘

記者洪文／綜合報導

漫威工作室自從《復仇者聯盟3：無限之戰》開始，不再堅持完全忠於漫畫內容，這次《驚奇隊長》（Captain Marvel）也不例外，包括卡蘿丹佛斯、邁威爾、閨蜜瑪麗亞與女兒莫妮卡的角色設定，甚至是史克魯爾人的洗白、尼克福瑞左眼受傷的原因，讓不少漫畫迷大吃一驚。

—以下含有《驚奇隊長》部分劇透，斟酌觀賞—

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1.卡蘿丹佛斯沒有失憶

卡蘿丹佛斯在漫畫中是個美國空軍職業軍人，後來晉身上校，而電影聚焦她在軍中克服困難生存起來，並未強調她的軍事階級。而漫畫中的卡蘿丹佛斯在爆炸事件當中，從邁威爾身上獲得驚奇隊長的能量，而且並未有片中記憶喪失、操控、欺騙、背叛等情節。

2.邁威爾本來是男的

邁威爾（Mar-Vell）在漫畫中為男性克里人，偽裝成人類科學家Walter Lawson博士，他是初代驚奇隊長為人類而戰，最後死於癌症。而這次片中邁威爾為女性克里人，偽裝成為人類科學家Wendy Lawson博士，希望終止戰爭，保護史克魯爾人免於克里人攻擊。

3.史克魯爾人洗白

史克魯爾人、克里人在漫畫中是世仇，兩者其實都被歸類為壞人，甚至史克魯爾人曾有入侵地球的大事件，不過片中突然洗白變成好人，讓不少漫畫粉絲相當震驚，不過這確實符合他們的起源故事，由於受到克里人的強迫，他們選擇終止戰爭換取和平，並未完全偏離漫畫。

4.女兒莫妮卡才是空軍飛行員

漫畫中，卡蘿丹佛斯的閨蜜瑪麗亞只是裁縫師，女兒莫妮卡才是空軍飛行員，而且莫妮卡與卡蘿並沒有很熟。其實莫妮卡在漫畫中是另一個驚奇隊長，外界認為時間點的關係才設定為小孩，然而《復仇者聯盟4》發生在22年後，她已經長大了，或許會成為超級英雄。

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5.尼克福瑞左眼受傷的原因

尼克福瑞在片中已是神盾局探員，因驚奇隊長降落地球才認識，進而發展成友誼關係，而漫畫中兩人早在還未加入神盾局、成為驚奇隊長之前，就在CIA有著短暫的同事情誼。

至於左眼受傷的原因，尼克福瑞在漫畫中失去左眼有3種版本，其中2次都跟戰爭有關，他的左眼是戰爭當中因手榴彈爆炸而受傷的，這跟電影中抱起「呆頭鵝」橘貓突然被牠抓傷完全不同。