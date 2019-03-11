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快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利扯入性買賣嫌疑，沒想到11日又有韓媒踢爆他的KAKAOTALK群組裡有偷拍影片，事件一發不可收拾，稍早他在IG發表聲明：現在決定退出演藝圈。引爆南韓演藝圈震撼彈。

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利在IG上親自發表聲明，表示將會退出演藝圈，「我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。」

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並表示不想因為帶給周邊其他人傷害，「為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。」並在文末兩次道歉，並謝謝粉絲的支持。

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勝利首先因他投資的夜店「Burning Sun」被爆出夜店高層率保安圍毆打人，警察還把被害者當成加害者，讓被害者憤而投書媒體，懷疑警方吃案，夜店方勾結並賄賂。經過20萬國民請願通過後，警方徹底介入調查，更挖出包含勝利疑似性招待「重要客人」、朋友撿屍且偷拍女子等惡行他都知情，雪球越滾越大，勝利終於發聲宣布退出演藝圈，等於也退出BIGBANG。

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▲勝利發言退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利發言退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利IG全文：

我是勝利。我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。正在調查的事件將會誠實的接受調查，將所有疑惑全部解開。

過去1個半月間，我接受國民們的指責與嫌惡，現在我正在被國內所有調查機關調查中，被說成是「國民逆賊」（全民公敵）的狀態，要我一個人存活而帶給周邊其他人傷害，我個人是完全無法忍受的。

過去10多年間從國內外粉絲們獲得很多關愛，帶著所有真心感謝大家，為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。

再一次說聲抱歉又抱歉。

這段時間感謝大家。

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