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這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber「這群人」憑藉創意搞笑影片爆紅，在網路上累積大票忠實粉絲，人氣超旺。團長展榮9日突然在IG發文，表示和公司已經約滿，雙方結束合作，並宣布7人未來將成立新公司。

▲這群人和公司約滿。（圖／翻攝自IG／展榮、這群人）

▲這群人因拍攝搞笑影片爆紅。（圖／翻攝自IG／這群人）

「這群人」團長展榮9日在IG宣布和公司約滿，他表示在這群人和瑞奧合作的這段期間內，彼此相處的模式就像是情侶的交往，「無論發生什麼事情我們都始終選擇相信對方」，但他感慨地說：「隨著時間的流逝，更讓我們明白天下沒有不散的筵席，在2019年2月28日這一天，這群人與瑞奧的合作正式結束。」

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▲這群人和公司約滿。（圖／翻攝自IG／展榮、這群人）

▲這群人和公司約滿。（圖／翻攝自IG／展榮）

回首走過的這些年，展榮也相當感謝公司：「謝謝這些日子的栽培與協助，當狀況出現的時候總是第一時間為我們著想和解決。當沒有人認為我們能做到的時候，謝謝願意相信我們。」他更直呼：「這一生中能有這樣全力支持你的公司／愛人，那可真是件極其幸福的事。」

而「這群人」在2008年成立，一轉眼來到了2019年，也成軍約10年了，展榮認為這群人的七位夥伴已不再是小朋友，他表示：「我們都長大了，在幾次的討論和溝通之後，是時候該走出舒適圈，去學會成長，更學會對未來負責。」並擴編原本的工作室，成立新公司。

【展榮IG全文】

還記得當初瑞奧的「三劍客」（Rob、丹尼斯、保羅）
帶著合約來找我們「這群人」進行簽約。

簽約後我們開始忙著創作、拍片、發展，
同時間也有許多的創作者願意加入瑞奧這個大家庭，
因此不論是這群人或者是瑞奧都非常快速的成長，
彼此也越來越忙錄，每天的步調非常的快速，
在這段期間也有許多的傳聞不間斷的傳到我們彼此的耳朵裡，
但是謠言止於智者，任何事情都是一體兩面。
（很感謝周遭的好友們對我們的關心，這是多麼幸運的事啊）

在這群人和瑞奧合作的這段期間內，
彼此相處的模式更像是情侶的交往，
無論發生什麼事情我們都始終選擇相信對方。

隨著時間的流逝，更讓我們明白天下沒有不散的筵席，
在2019年2月28日這一天，這群人與瑞奧的合作正式結束。

回首這幾年，大家都像當初說的一樣都更好了！
對於這群人來說，我們不在乎結果，
更在乎彼此一起工作和快樂相處的過程。
所以我們想和前公司（瑞奧）說：
謝謝；這些日子的栽培與協助，
當狀況出現的時候總是第一時間為我們著想和解決。
當沒有人認為我們能做到的時候，
謝謝願意相信我們，也陪著我們堅持到底。
而這一生中能有這樣全力支持你的公司/愛人，
那可真是件極其幸福的事。

2019的現在，這群人的七位夥伴也不再是小朋友了，
我們都長大了；在幾次的討論和溝通之後，
是時候該走出舒適圈，去學會成長，更學會對未來負責。

2019年2月28號之後，
我們把這群人原本只有小小的工作室擴編，
再次搬往新的辦公室，決定往未來邁進一大步，
所以我們也成為了「柒柒娛樂-這群人」的老闆。

未來，除了原本的短片之外，
我們七個人將繼續帶著「這群人」幕後團隊這個大家庭，
一起努力、互相扶持，往彼此的夢想前進。

最後團長展榮攜手這群人成員再次的謝謝瑞奧。

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