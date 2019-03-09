畢書盡登《歌手2019》踢館！　PK賽慘輸「她」遭淘汰

記者許皓婷／綜合報導

歌手畢書盡（Bii）登上大陸歌唱節目《歌手2019》擔任踢館選手，同場的還有曾參加過《創造101》的許靖韻，但他卻在PK賽中敗給對方，慘遭淘汰，讓粉絲惋惜不已。

畢書盡的韓式唱腔自出道以來備受矚目，這次獲得節目組及專家顧問團推薦登上《歌手》，擔任踢館選手，消息公開後讓粉絲期待不已。他首輪演唱自己的單曲《Nothing at all》，對手許靖韻則選了陳小春的《獻世》，在最後激烈廝殺下，由女方勝出，他慘遭淘汰。

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▲畢書盡《歌手》PK賽輸給許靖韻。（圖／翻攝自微博／《歌手》）



而畢書盡雖然在首次登場就被淘汰，但演出仍大獲好評，他更在8日釋出的最新一集中返場表演，並演唱了蕭敬騰的《你》，他賽後也在微博抒發心情：「雖然只有兩次上台表演的機會，但我真的唱得很過癮。」雖然輸了但他仍展現風度，「謝謝馮青跟許靖韻，不像是PK，而是誰贏就帶著另一個夢想去歌唱，覺得很棒，也很高興認識兩位」，更不忘對自己喊話：「我知道你盡力了，我們下次再繼續做更好的作品，畢書盡，加油！」

▲畢書盡《歌手》淘汰。（圖／翻攝自微博／《歌手》）



【畢書盡微博全文】

當初我報名時說過：

「每一場表演對我來說都很珍惜，

每一個舞台對我來說都很寶貴，

我希望我能征服每一位觀眾的心。」

謝謝#歌手#謝謝專家推選，讓我實現夢想，

給我這麼好的機會能跟所有老師們在同個舞台演出，真的非常榮幸，

雖然只有兩次上台表演的機會但我真唱得很過癮，

謝謝所有工作人員的照顧，

說了再見我們一定會再見的。

謝謝馮青跟許靖韻，

不像是PK，而是誰贏就帶著另一個夢想去歌唱，

覺得很棒，也很高興認識兩位。

唯一的遺憾是沒有機會跟這些歌手前輩們

全部都打到招呼，

希望下一次見面時我可以跟您們握個手。

也想跟我的BF家人們說，

感謝你們一直陪伴著我，

有你們我才能上這個舞台唱歌給更多人聽

最後想對我自己說：

「你可以再努力一點，為了唱給更多人聽；

你可以再珍惜一點，為了在每次給你的舞台上，

感動更多人，但我知道你盡力了，

我們下次再繼續做更好的作品

畢書盡，加油」