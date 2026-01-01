炎亞綸爆遭電視台列黑名單 轉戰Podcast認「交往對象破百」尺度全開

▲炎亞綸今年大張旗鼓開製作公司大浪娛樂朝幕後進軍。（資料照）



圖文／鏡週刊

炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。

自感情糾紛讓炎亞綸吃官司後，儘管最後和解落幕，但炎亞綸事業規劃顯然大受影響，過去戲劇、主持工作已經不再找上門，他身為老闆，選擇做自己喜歡的音樂推出。不過，相較以往密集的電視宣傳，傳統宣傳管道明顯不做，轉向網路與Podcast，被外界解讀與他目前仍未全面解封的演藝處境有關。

據悉，炎亞綸目前仍未出現在主流電視通告中，傳出因先前形象爭議，仍被部分電視台列為黑名單。他也在受訪時直言，短期內不會考慮拍戲，除了想專心做音樂，本刊也曾接獲消息指出，有劇組邀他拍戲，但投資方與金主仍對合作抱持觀望態度，不願貿然承擔風險，也只能破局。

▲炎亞綸新專輯《Ikigai》推出首演在曼谷。（翻攝自臉書）



相較於傳統媒體的保守，炎亞綸在Podcast節目中則顯得相當放開，言談尺度大開，話題屢屢引發討論。他在薔薔主持的節目中，不僅罕見談及與男星阿本的過往情史，也自曝過往感情經歷相當豐富，坦言交往過的對象「超過150人」。

當主持人追問是否從大學時期就開始累積，他更笑說，光是在大學階段，交往人數就已超過50人，雖然不是外界想像的「千人斬」，但絕對扛得起「百人斬」的封號。一番坦率發言再度掀起網友熱議，也讓他的名字重新回到娛樂話題中心。

▲炎亞綸上薔薔的《薔栗膠》毫無不保留談感情。（翻攝網路）



值得一提的是，炎亞綸在Podcast中坦言交往對象超過150人的相關訪談內容，也迅速在網路發酵，甚至一度登上微博熱搜第1名，話題延燒至兩岸三地，不過他在訪問中雖能侃侃而談過往感情，也提到過去因被開同志玩笑酗酒1年，嘻笑中也不難感受到過去日子其實很難熬。儘管目前在主流螢光幕前仍難以全面復出，炎亞綸並未因此停下腳步，據悉他已決心轉向幕後發展，著手成立個人製作公司，未來將朝製作電視劇、電影等影視作品進軍，為自己的演藝之路另闢新局。

