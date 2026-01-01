ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
《網球王子》龍馬結婚了
炎亞綸爆遭電視台列黑名單 轉戰Podcast認「交往對象破百」尺度全開

獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單　網談「百人斬情史」登熱搜第一

▲炎亞綸今年大張旗鼓開製作公司大浪娛樂朝幕後進軍。（資料照）

圖文／鏡週刊

炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。

自感情糾紛讓炎亞綸吃官司後，儘管最後和解落幕，但炎亞綸事業規劃顯然大受影響，過去戲劇、主持工作已經不再找上門，他身為老闆，選擇做自己喜歡的音樂推出。不過，相較以往密集的電視宣傳，傳統宣傳管道明顯不做，轉向網路與Podcast，被外界解讀與他目前仍未全面解封的演藝處境有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，炎亞綸目前仍未出現在主流電視通告中，傳出因先前形象爭議，仍被部分電視台列為黑名單。他也在受訪時直言，短期內不會考慮拍戲，除了想專心做音樂，本刊也曾接獲消息指出，有劇組邀他拍戲，但投資方與金主仍對合作抱持觀望態度，不願貿然承擔風險，也只能破局。

獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單　網談「百人斬情史」登熱搜第一

▲炎亞綸新專輯《Ikigai》推出首演在曼谷。（翻攝自臉書）

相較於傳統媒體的保守，炎亞綸在Podcast節目中則顯得相當放開，言談尺度大開，話題屢屢引發討論。他在薔薔主持的節目中，不僅罕見談及與男星阿本的過往情史，也自曝過往感情經歷相當豐富，坦言交往過的對象「超過150人」。

當主持人追問是否從大學時期就開始累積，他更笑說，光是在大學階段，交往人數就已超過50人，雖然不是外界想像的「千人斬」，但絕對扛得起「百人斬」的封號。一番坦率發言再度掀起網友熱議，也讓他的名字重新回到娛樂話題中心。

獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單　網談「百人斬情史」登熱搜第一

▲炎亞綸上薔薔的《薔栗膠》毫無不保留談感情。（翻攝網路）

值得一提的是，炎亞綸在Podcast中坦言交往對象超過150人的相關訪談內容，也迅速在網路發酵，甚至一度登上微博熱搜第1名，話題延燒至兩岸三地，不過他在訪問中雖能侃侃而談過往感情，也提到過去因被開同志玩笑酗酒1年，嘻笑中也不難感受到過去日子其實很難熬。儘管目前在主流螢光幕前仍難以全面復出，炎亞綸並未因此停下腳步，據悉他已決心轉向幕後發展，著手成立個人製作公司，未來將朝製作電視劇、電影等影視作品進軍，為自己的演藝之路另闢新局。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
飛輪海成軍20週年　炎亞綸感性發文：始終是我的起點
炎亞綸2年後首談性愛影片外流風波　交代動機換刑期
炎亞綸主動認錯！　唐綺陽輕鬆看待：把臉顧好就好

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD

剛剛
剛剛
7分鐘前62

「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識

24分鐘前95

元旦震撼彈！台八女神「半夜宣布結婚了」婚服照曝 熊抱老公超甜

39分鐘前71

蔡依林9億演唱會能成功「全靠1關鍵」！　音樂人讚：很多人不想找麻煩

50分鐘前512

台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」！尷尬一幕全播 主持人挨罵道歉了

1小時前54

炎亞綸爆遭電視台列黑名單 轉戰Podcast認「交往對象破百」尺度全開

2小時前51

范曉萱罕見現身美成這樣！　唱大S作詞歌曲：我把她也帶來台東了

2小時前32

元旦星座運勢／水瓶有分紅！金牛感情甜　這星座獲意外驚喜

3小時前135

張惠妹當總導演…台東跨年為何這麼強？　玖壹壹春風爆內幕：喝到凌晨4點

4小時前43

蕭亞軒跨年全開麥唱跳12分鐘嗨翻！　驚喜喊話「演唱會見」

5小時前42

王ADEN跨年有工作！　獲邀酒吧大跳

