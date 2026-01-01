ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」！尷尬一幕全播 主持人挨罵道歉了

記者潘慧中／綜合報導

DJ圓圓是2026台北最High新年城的主持人之一，沒想到和另一位主持人夏和熙進行到和味全龍啦啦隊互動的環節時，竟然沒等蘿拉與韓籍成員金娜妍開口自我介紹，便打斷插話，讓不少球迷相當氣憤。對此，她1日清晨6點多也發文道歉了。

▲▼台北跨年。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

▲圓圓和夏和熙分別站在兩端歡迎小龍女。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

畫面中，可以看到圓圓和夏和熙分別站在兩端，從她的方向一一傳遞麥克風，讓其中4位成員順利自我介紹完畢。接著，從夏和熙的方向，由賴可先自我介紹，未料下一位講完、準備遞麥克風給金娜妍時，圓圓直接打斷，導致蘿拉也無法講到話。

▲▼台北跨年。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

▲▼台北跨年。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

▲▼台北跨年。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

▲金娜妍剛拿到麥克風，卻一句話都沒說到，滿臉問號地看向圓圓。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

金娜妍好奇地不停探頭看向圓圓，雖然對方沒發現，但她仍全程掛著笑容。蘿拉雖然有伸手比向娜妍，示意隊友還沒自我介紹，但發現圓圓沒發覺不對勁後，她同樣露出禮貌的笑容。

▲▼台北跨年。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

▲金娜妍旁邊的蘿拉有伸手比向娜妍，示意隊友還沒自我介紹。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）

這段畫面在網路上掀起一波討論，圓圓1日清晨連忙在社群網站發文解釋，小龍女今年準備的表演非常精采，「但因爲視角及距離因素，誤以爲全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，本人在此和未完成介紹的小龍女致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」

▲▼DJ圓圓。（圖／翻攝自Instagram／djyuanyuan）

▲DJ圓圓挨罵後清晨發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／djyuanyuan）

張惠妹當總導演…台東跨年為何這麼強？　玖壹壹春風爆內幕：喝到凌晨4點

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

元旦震撼彈！台八女神「半夜宣布結婚了」婚服照曝 熊抱老公超甜

跨年最辣！安心亞脱了「美胸全放送」大跳呼呼　耗資百萬超有誠意

千人齊聚大安森林公園「一邊哭一邊跨年」　楊貴媚哽咽：雨這麼大都沒人走

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」！尷尬一幕全播 主持人挨罵道歉了

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

被爆媽強烈反對婚事　李玉璽、許允樂同步發聲：雜訊會自動屏蔽

直擊／張惠妹唱CORTIS〈GO！〉　一出場「現場＋直播破38萬人」

見林俊傑認愛小20歲女友！ 陶晶瑩曝「曾在機場偶遇過」

