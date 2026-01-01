台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」！尷尬一幕全播 主持人挨罵道歉了

記者潘慧中／綜合報導

DJ圓圓是2026台北最High新年城的主持人之一，沒想到和另一位主持人夏和熙進行到和味全龍啦啦隊互動的環節時，竟然沒等蘿拉與韓籍成員金娜妍開口自我介紹，便打斷插話，讓不少球迷相當氣憤。對此，她1日清晨6點多也發文道歉了。

▲圓圓和夏和熙分別站在兩端歡迎小龍女。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）



畫面中，可以看到圓圓和夏和熙分別站在兩端，從她的方向一一傳遞麥克風，讓其中4位成員順利自我介紹完畢。接著，從夏和熙的方向，由賴可先自我介紹，未料下一位講完、準備遞麥克風給金娜妍時，圓圓直接打斷，導致蘿拉也無法講到話。

▲金娜妍剛拿到麥克風，卻一句話都沒說到，滿臉問號地看向圓圓。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）



金娜妍好奇地不停探頭看向圓圓，雖然對方沒發現，但她仍全程掛著笑容。蘿拉雖然有伸手比向娜妍，示意隊友還沒自我介紹，但發現圓圓沒發覺不對勁後，她同樣露出禮貌的笑容。

▲金娜妍旁邊的蘿拉有伸手比向娜妍，示意隊友還沒自我介紹。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府）



這段畫面在網路上掀起一波討論，圓圓1日清晨連忙在社群網站發文解釋，小龍女今年準備的表演非常精采，「但因爲視角及距離因素，誤以爲全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，本人在此和未完成介紹的小龍女致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」

▲DJ圓圓挨罵後清晨發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／djyuanyuan）