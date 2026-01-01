ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
蕭亞軒跨年全開麥唱跳12分鐘嗨翻！　驚喜喊話「演唱會見」

記者黃翊婷／綜合報導

歌手ELVA蕭亞軒2022年因髖骨關節骨折，緊急喊卡世界巡迴演唱會，休養2年半才重返舞台。蕭亞軒昨日（2025年12月31日）參加中國湖南衛視跨年演唱會，唱跳12分鐘演出《愛的主打歌》等4首經典歌曲，雖然她尚未恢復到最佳狀態，但一站上舞台仍氣勢十足，最後還向歌迷喊話「演唱會見」。

（圖／翻攝自微博／蕭亞軒MISSELVA）

▲圖為蕭亞軒的彩排畫面。（圖／翻攝自微博／蕭亞軒MISSELVA，下同。）

蕭亞軒日前在微博分享參加中國湖南衛視跨年演唱會的彩排畫面，並在2025年12月31日的跨年演唱會上，全開麥唱跳12分鐘，演出經典歌曲《表白》、《突然想起你》、《遺失的心跳》、《愛的主打歌》，搭配360度全景AR／XR特效舞台，嗨翻全場。

（圖／翻攝自微博／蕭亞軒MISSELVA）

▲網友大讚蕭亞軒舞台氣勢十足。

不過，由於蕭亞軒在2022年因髖骨關節骨折，休養長達2年半，目前似乎仍未恢復到最佳狀態，跨年演唱會的表演以手勢舞居多，但她仍充滿自信，展現出十足的氣勢，最後還向歌迷們喊話「演唱會見」。

演出結束後，兩岸網友均稱讚蕭亞軒跨年演唱會的演出十分精彩，「舞感一如既往」、「現在能再次看到她真的很開心」、「狀態很好」、「即使她沒有一直跳舞，但就是很強的氣場」。

蕭亞軒跨年

【謝謝你超人】女駕駛撞飛80歲嬤不敢下車...多車經過無人理

