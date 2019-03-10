「想看到少時的舞台⋯」　俞利感動落淚：我也希望成真

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團少女時代成員俞利10日在legacy taipei舉辦見面會，為了與Sone家人見面，她精心準備歌舞與互動，還大方放送各種福利，她放水告訴觀眾答案，成功讓粉絲選到「3個選項全部都做」，心滿意足表示：「反正是party嘛，你們叫我做什麼我就做什麼。」獻唱中文歌《學貓叫》，同時帶來少女時代隨機舞蹈。

▲俞利飆唱組曲《Oh!》、《Gee》。（圖／邦艾波醍娛樂有限公司提供）



見面會上，主辦安排「階梯福利」，應觀眾要求，俞利當場放水、告訴觀眾答案，全場歡呼迎接福利。當現場音樂節奏一下，她搖身一變、強勁跳著EXO《Growl》，接著氣氛一轉，她帶來少時組曲《Catch Me If You Can》、《Holiday》、《Lil' Touch》隨機舞蹈，瞬間炒熱氣氛，在粉絲的清唱下，她又加碼跳了《Gee》。

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俞利跳少時隨機舞蹈反應熱烈，於是她下一part立刻帶來《Oh!》、《Gee》、《再次重逢的世界》等組曲，全場熱血沸騰、900粉絲喊著應援口號「現在是少女時代以後是少女時代永遠是少女時代」，而她為了這次活動，9日出發便隨身攜帶一台「傻瓜相機」，見面會上揭曉，原來該台相機是要送給粉絲的，裡面裝滿由她親自拍攝的照片、回憶，只可惜相機被美國粉絲抽走，全場爆出遺憾的哀叫聲響，她暖心安慰：「我下次會準備更多禮物。」

▲俞利看到粉絲的應援影片感動落淚。（圖／邦艾波醍娛樂有限公司提供）



見面會接近尾聲，粉絲準備應援影片，俞利感動落淚：「第一次出道時，就一直在想著會不會有這樣的一天來臨，這是我夢想中的一天，多虧了粉絲實現夢想，而且還可以把這件事講出來，對我來說很珍貴、很感謝。」她感性地表示「我知道大家都希望能看到少女時代的舞台，我也希望這個夢想可以成真。」她與粉絲約定：「今天真的很幸福，我非常難忘，是最幸福的一刻，以後我也會努力幸福地活著，希望你們為我應援，一起創造幸福的回憶。」俞利圓滿結束見面會，離台班機不公開。