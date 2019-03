「想看到少時的舞台⋯」　俞利感動落淚：我也希望成真

記者吳睿慈/台北報導

南韓女團少女時代成員俞利10日在legacy taipei舉辦見面會,為了與Sone家人見面,她精心準備歌舞與互動,還大方放送各種福利,她放水告訴觀眾答案,成功讓粉絲選到「3個選項全部都做」,心滿意足表示:「反正是party嘛,你們叫我做什麼我就做什麼。」獻唱中文歌《學貓叫》,同時帶來少女時代隨機舞蹈。

▲俞利飆唱組曲《Oh!》、《Gee》。(圖/邦艾波醍娛樂有限公司提供)



見面會上,主辦安排「階梯福利」,應觀眾要求,俞利當場放水、告訴觀眾答案,全場歡呼迎接福利。當現場音樂節奏一下,她搖身一變、強勁跳著EXO《Growl》,接著氣氛一轉,她帶來少時組曲《Catch Me If You Can》、《Holiday》、《Lil' Touch》隨機舞蹈,瞬間炒熱氣氛,在粉絲的清唱下,她又加碼跳了《Gee》。

俞利跳少時隨機舞蹈反應熱烈,於是她下一part立刻帶來《Oh!》、《Gee》、《再次重逢的世界》等組曲,全場熱血沸騰、900粉絲喊著應援口號「現在是少女時代以後是少女時代永遠是少女時代」,而她為了這次活動,9日出發便隨身攜帶一台「傻瓜相機」,見面會上揭曉,原來該台相機是要送給粉絲的,裡面裝滿由她親自拍攝的照片、回憶,只可惜相機被美國粉絲抽走,全場爆出遺憾的哀叫聲響,她暖心安慰:「我下次會準備更多禮物。」

▲俞利看到粉絲的應援影片感動落淚。(圖/邦艾波醍娛樂有限公司提供)



見面會接近尾聲,粉絲準備應援影片,俞利感動落淚:「第一次出道時,就一直在想著會不會有這樣的一天來臨,這是我夢想中的一天,多虧了粉絲實現夢想,而且還可以把這件事講出來,對我來說很珍貴、很感謝。」她感性地表示「我知道大家都希望能看到少女時代的舞台,我也希望這個夢想可以成真。」她與粉絲約定:「今天真的很幸福,我非常難忘,是最幸福的一刻,以後我也會努力幸福地活著,希望你們為我應援,一起創造幸福的回憶。」俞利圓滿結束見面會,離台班機不公開。