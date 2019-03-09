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得知她要當AV女優⋯　小倉由菜曝「家人反應」很少人做得到

記者吳睿慈／綜合報導

日本20歲AV女優小倉由菜長相甜美、聲音嗲萌，被譽為「最強新生代」，隨著Youtube盛行，她3月起也開啟個人頻道，親自回答網友各種問題，其中包含「父母知道妳要做AV工作時的反應」，令人感到意外的是，父母的反應相當開明，她也在影片中喊話：「我會繼續努力，獲得家人的認同。」

▲▼得知她要當AV女優⋯　小倉由菜曝「家人反應」很少人做得到（圖／翻攝自小倉由菜Youtube、IG）

▲小倉由菜親自曝，家人得知她要當AV女優的反應。（圖／翻攝自小倉由菜Youtube）

小倉由菜2017年以新人之姿出道，她3月起創立個人Youtube頻道，藉此能夠多與粉絲互動，特別的是，她雖是日本人，但頻道多以韓文會話為主，因此吸引許多韓國粉絲關注。她7日貼出的影片裡，親自解答家人知道她要當AV女優的反應，「我出道以前，有先得到父母的允許才出道的。」

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▲▼得知她要當AV女優⋯　小倉由菜曝「家人反應」很少人做得到（圖／翻攝自小倉由菜Youtube、IG）

▲▼小倉由菜的家人還在理解她的階段，仍常常關心她的健康及工作。（圖／翻攝自小倉由菜Youtube、IG）

▲▼小倉由菜的家人還在理解她的階段，仍常常關心她的健康及工作。（圖／翻攝自小倉由菜Youtube、IG）

家人目前仍處於試著理解她的階段，仍常關心小倉由菜的身體狀況「注意健康、好好工作。」正是因為如此，激起小倉由菜要更努力工作的決心，希望獲得家人的認同及支持。難得公開家人的看法，雖不能完全接受她當AV女優，依舊時刻關心著她，父母開明的愛被讚很少人做得到。

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