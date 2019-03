子瑜講完日文「鬆一口氣」　鏡頭拉遠⋯多虧Sana偷偷幫她

記者吳睿慈/綜合報導

南韓女團TWICE於2017年在日本出道,為了宣傳行程,必須日、韓兩地飛。她們8日登上日本老牌音樂節目《MUSIC STATION》,周子瑜被點到回答關於畢業典禮的回憶,她的日文雖然生疏,依舊完整回答整個問題,連觀眾都替她捏一把冷汗,不過,有粉絲注意到,她在說話時,Sana其實一直在小聲提醒,幫了許多忙。

▲▼子瑜順利用日文訪問,鏡頭拉遠Sana在偷偷幫她。(圖/翻攝自《MUSIC STATION》)



請繼續往下閱讀...

TWICE於8日晚間登上日本音樂節目《MUSIC STATION》,幾位成員秀出畢業典禮的照片,其中包含台灣成員子瑜,她害羞地拿起麥克風介紹:「這是幼稚園的畢業照,我...」由於整段會話都是用日文回答,她難免卡詞,不過,有粉絲注意到,坐在身旁的人不斷用日文小聲提醒「在」等介系詞用法,可說是幫助子瑜完成訪問的最大功臣,鏡頭一拉遠才發現,這位「功臣」就是日籍成員Sana。

▲▼TWICE登上日本老牌音樂節目。(圖/翻攝自《MUSIC STATION》)



由於音樂節目《MUSIC STATION》常以Live形式錄製,子瑜順利講完一段日文,立刻露出鬆了一口氣的表情,也意外成為可愛笑點,而TWICE當天還帶來《YES or YES 》、《What is love? 》的日文版本,推特上引起熱烈討論話題,在日人氣紅不讓。