子瑜講完日文「鬆一口氣」　鏡頭拉遠⋯多虧Sana偷偷幫她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE於2017年在日本出道，為了宣傳行程，必須日、韓兩地飛。她們8日登上日本老牌音樂節目《MUSIC STATION》，周子瑜被點到回答關於畢業典禮的回憶，她的日文雖然生疏，依舊完整回答整個問題，連觀眾都替她捏一把冷汗，不過，有粉絲注意到，她在說話時，Sana其實一直在小聲提醒，幫了許多忙。

▲▼子瑜順利用日文訪問，鏡頭拉遠Sana在偷偷幫她。（圖／翻攝自《MUSIC STATION》）



請繼續往下閱讀...

TWICE於8日晚間登上日本音樂節目《MUSIC STATION》，幾位成員秀出畢業典禮的照片，其中包含台灣成員子瑜，她害羞地拿起麥克風介紹：「這是幼稚園的畢業照，我...」由於整段會話都是用日文回答，她難免卡詞，不過，有粉絲注意到，坐在身旁的人不斷用日文小聲提醒「在」等介系詞用法，可說是幫助子瑜完成訪問的最大功臣，鏡頭一拉遠才發現，這位「功臣」就是日籍成員Sana。

▲▼TWICE登上日本老牌音樂節目。（圖／翻攝自《MUSIC STATION》）



由於音樂節目《MUSIC STATION》常以Live形式錄製，子瑜順利講完一段日文，立刻露出鬆了一口氣的表情，也意外成為可愛笑點，而TWICE當天還帶來《YES or YES 》、《What is love? 》的日文版本，推特上引起熱烈討論話題，在日人氣紅不讓。