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《101》戰友歌聲冒出　台下滿滿櫻花⋯尹智聖落淚：謝謝你們

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體Wanna One隊長尹智聖9日在台大體育館舉辦見面會，恰好8日是他的生日，他化身成「糕點師」尹智聖，親自為自己製作生日蛋糕，滿足大喊：「這可以拿去賣了，我真的做得好好。」除了他自己製作的蛋糕，粉絲也送上精緻的翻糖慶生蛋糕，燈光一暗，台上播岀粉絲精心製作的影片，正是他過去在節目活動時唱的《陣雨》，過去種種歷歷在目，他也感動落淚。

▲▼ 尹智聖做蛋糕 。（圖／IME提供）

▲尹智聖親自做蛋糕 。（圖／IME提供）

尹智聖9日在台會粉絲，他戴起廚師高帽、帥氣現身，主持人調侃他「不是應該我們送你蛋糕嗎」，但他幽默對答：「我打算做蛋糕，自己做來吃。」過程中，他不斷驕傲表示「我做得很好」，爆笑的是，主辦下一秒推出粉絲準備的精緻翻糖蛋糕，主持人虧他「我們沒有要比較啦」，他秒面露傷心表情，逗笑所有粉絲。

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▲▼ 尹智聖見面會。（圖／IME提供）

▲尹智聖看見應援很感動。（圖／IME提供）

隨著粉絲的蛋糕推出，台上燈光一暗播岀應援影片，他過去在節目裡唱著《陣雨》，歌詞還配上「我們現在掰掰」，幾位過去戰友的歌聲出現，而他一轉頭，台下又舉起美麗的櫻花，催淚效果十足，他感動地不斷擦淚，看見粉絲哭得比他還慘，他才破涕為笑：「為何你們自己在哭。」

▲▼ 尹智聖見面會。（圖／IME提供）

▲尹智聖眼眶泛淚，還不忘逗粉絲。（圖／IME提供）

尹智聖曾在演唱會上感性表示「我們是在花開的季節相遇，當花再次盛開時，希望你們也能想起Wanna One。」粉絲8日精心準備櫻花應援，他感動致謝：「我真的很喜歡櫻花，去年沒看到、前年也沒看到，結果今天在台北看到櫻花了，謝謝你們。」為了報答歌迷，他承諾：「今天你們可以一人吃一口蛋糕！」最後唱著大輝為他寫的歌曲《逗號》退場，圓滿結束見面會。

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尹智聖, 陣雨, wanna one

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