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快訊／勝利涉嫌性買賣立案！　警方：以嫌疑人身份接受調查

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG的老么成員勝利近一個月來扯入性買賣嫌疑，事非不斷，成為全國民砲轟對象，為了洗清罪明，他親赴警局接受調查。沒想到事件真相大轉彎，據韓媒報導，警方10日立案勝利涉嫌協調性買賣的罪名，他未來將以「嫌疑人」的身份接受調查。

▲韓媒稍早報導，勝利未來將以「嫌疑人」身份接受調查。（圖／達志影像）

▲韓媒稍早報導，勝利未來將以「嫌疑人」身份接受調查。（圖／達志影像）

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勝利日前遭《SBS fun E》爆料，他在通訊軟體裡要求合夥人「叫小姐」招待投資者，事件爆發後，他便成為全國撻伐對象，經過近2個禮拜的調查，據韓媒《YONHAPNEWS》報導，警方10日上午11點起到2點為了確保更多證據，共派出20多名搜查官至江南夜店，進行一連串調查、扣押相關證據，其中也確保了勝利涉嫌性買賣的關鍵證據，現包含勝利在內，通訊軟體裡的3、4名一併都將設為嫌疑人身份調查。

一直以來勝利都是以配合調查的身份親赴警局，如今事件反轉，他成了「嫌疑人」，也讓許多粉絲崩潰直呼「怎麼會這樣」、「希望警局還他清白」，但也有另一派認為「他如果做錯事就該受罰」。此外，他日前宣佈即將入伍，但兵務廳也曾表示「視情況可延期入伍」，究竟結果為何，只能等待警方調查結果出爐。

▲▼勝利。（圖／翻攝自韓網

▲勝利將以嫌疑人身份接受調查。（圖／翻攝自韓網）

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