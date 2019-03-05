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小甜甜同框愷樂！一往下「激細長腿」現形…網看傻：2人一樣瘦

記者許皓婷／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）出道多年，過去總給人肉肉的厚片女孩印象，但她在2014年情傷後大變身，整整瘦了28公斤，瘦身成果亮眼。她近日和好友愷樂聚會時拍下全身照，卻讓網友一看驚呼：「根本一樣瘦」。

▲小甜甜同框愷樂。（圖／翻攝自IG／小甜甜）

▲小甜甜、愷樂在演藝圈是出了名的好姊妹。（圖／翻攝自IG／小甜甜）

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小甜甜2日在IG發文：「你們跟身邊的閨蜜會不會偶爾有這種不約而同的神默契！」原來她跟愷樂完全沒講好，卻在一出門、見了面之後，才發現彼此上衣穿了同一件，她更逗趣地說：「這是屬於我們的神默契，叫作愷樂跟可昀。」

只見照片中，小甜甜站在愷樂身邊，兩人穿著同樣的藍色上衣，搭配黑色緊身長褲，她的一雙細腿，更讓網友看了紛紛大讚：「和愷樂一樣瘦了」、「甜甜變好瘦」、「甜甜身材跟愷樂可以比了啦」。

▲小甜甜同框愷樂。（圖／翻攝自IG／小甜甜）

▲小甜甜同框愷樂。（圖／翻攝自IG／小甜甜）

▲小甜甜同框愷樂。（圖／翻攝自IG／小甜甜）

事實上，小甜甜當年狂鏟21公斤，更瘦到剩下52公斤，靠戒斷零食、油炸物進行飲食控制，搭配喝無糖綠茶和走路，以及挑戰高強度運動，她曾透露：「只要騎腳踏車就一定會騎1.5到2個小時，若是打籃球就打3小時，上有氧課則是1.5小時。」另外，她每天睡前必做「深蹲」，訓練至今每天可固定做80下（分4組做），身形也從L號變成M號。

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