182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

▲《3年A班》收視率刷新高，成為冬季日劇大黑馬。（圖／翻攝自日網／NTV）

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》描述全班在畢業前10天遭老師綁架的故事，由於難以預料下集劇情發展，收視率不斷破新高，被視為冬季檔最大黑馬。該劇除了綁架事件暗藏悲壯計畫，更意外出現帥哥和胖妹同學的戀愛線，感情開花的結局更讓網友瘋喊：「這個要拍成電影！」

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▲《3年A班》帥哥愛上胖妹同學情節成為吸睛看點。（圖／翻攝自推特、IG／《3年A班》）

現年19歲的富田望生因電影《所羅門的偽證》走紅，為了贏得角色演出，不惜增胖15公斤，當時年僅14歲。她在《3年A班》扮演熱愛柔道的「小華」，暗戀同班帥同學「須永」，因為全班遭到綁架日夜相處，不時狂送好感給男方，兩人互動成了吸睛看點，第9集故事突然跳到3年後，她挽手男方的手出現宣布「交往中」，神展開震驚追劇觀眾，原來她火熱告白12次「我喜歡你」，第12次還上演雨中過肩摔，飆淚喊「我只有你了！」沒想到對方回應：「夠了……我敗給妳了啦。」感情因此開花結果。

▲《3年A班》小華的12次告白在日網成為熱門話題。（圖／翻攝自推特）

▲小華最後一次告白過肩摔，182帥同學終於答應了。（圖／翻攝自推特）



《3年A班》為了女學生自殺事件每集飆淚，沒想到突然出現喜感的粉紅情節，讓年輕觀眾更轟動。編劇武藤將吾透露，當初小華的告白只有寫學校、登山、公園過肩摔的告白畫面，剩下9個告白只有台詞「我喜歡你」，因為導演很中意這段情節，因此12次告白全部拍出來，劇組更曬出富田望生的告白穿搭，網友還將告白橋段惡搞成廣告片，日劇熱度再升級。

▲編劇武藤將吾透露，因為導演太喜歡，小華12次告白全都拍出來了。（圖／翻攝自推特／武藤將吾）

▲小華和須永登山告白的畫面，萌翻追劇觀眾。（圖／翻攝自推特、IG／《3年A班》）

▲《3年A班》劇組放出過肩摔花絮。（圖／翻攝自推特、IG／《3年A班》）

扮演帥同學「須永」的是19歲的古川毅，從300人選角中加入《3年A班》的演出。他是男團「SUPER☆DRAGON」的成員，身高182公分，加上帥氣外型，火速成為電視劇的熱搜人物，加上和富田望生戲裡從同學變男女朋友，意外閃瞎網友，人氣隨之大漲，更有網友敲碗「拍成網路劇」、「學習不放棄的精神」、「小華太可愛了」、「兩個人超配，在一起真的太開心」、「最棒的一對！」

▲《3年A班》學生選角從300人競爭中，最後選出29人演出。（圖／翻攝自推特、IG／《3年A班》）