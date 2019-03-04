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雙眼紅腫照流出！好友曝「羅志祥心情不美麗」：他最近很煩

記者許皓婷／綜合報導

羅志祥經營潮牌「STAGE」12年，2月18日卻閃電宣布「即日起全面退出」，令忠實顧客感到錯愕，卻傳他是「被踢出」，各種消息引起外界熱議。他近日私下合體好友張皓明時，被對方爆料心情不美麗，讓粉絲擔心不已。

▲張皓明曝羅志祥心情不美麗。（圖／翻攝自微博／張皓明、羅志祥）

▲羅志祥2月宣布退出「STAGE」。（圖／翻攝自微博／張皓明、羅志祥）

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張皓明4日在微博發文：「我的人生中有很兩個對我很好的老闆，一個是以前DC公司的孫老闆，另一個就是我之前任職曼哈頓及STAGE公司的老闆羅志祥。」並PO出兩人合照，他表示：「雖然我們不常見面，但最近他很煩，心情不美麗，當然要秀秀他一下。」只見羅志祥坐在前方掌鏡，雙眼略為紅腫，讓網友看了擔心不已，「好像哭過欸，好心疼」。

▲張皓明曝羅志祥心情不美麗。（圖／翻攝自微博／張皓明、羅志祥）

▲張皓明透露羅志祥心情不美麗。（圖／翻攝自微博／張皓明）

而張皓明也大讚羅志祥，「在我的眼中他是對員工大方的好老闆及夠義氣的朋友」，更暖心替對方打氣：「希望你能順利把不好的事情拋開，相信以你的氣度只會更好更棒的。」羅志祥則回覆：「走心的人才是永遠的好朋友！」但在如此敏感的時機，也令外界不免和脫離潮牌經營一事做聯想。

【張皓明FB全文】

我的人生中有很兩個對我很好的老闆，
一個是以前DC公司的孫老闆，
另一個就是我之前任職曼哈頓及STAGE公司的老闆羅志祥，
雖然我們不常見面，當然他那麼紅～威，
最近他很煩，心情不美麗，當然要秀秀他一下，
我的眼中他是對員工大方的好老闆及夠義氣的朋友，
至少我是真的這麼認為啦，
希望你能順順利把不好的事情拋開，
相信以你的氣度只會更好更棒的，
因為我相信人在做，天在看的！
這是寶三你們大家都知道！

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