CHEN「4年前心願」成真！　SM證實：SOLO專輯籌備ing

記者韓景樺／綜合報導

南韓夯團EXO的主唱CHEN，今日（8日）被韓媒爆出將於4月發行個人SOLO專輯，目前正在調整MV拍攝等行程，所屬的經紀公司SM Entertainment隨後也證實這則報導為真，消息一出粉絲激動不已，紛紛留言直呼「太棒了」。

▲CHEN是韓團EXO的主唱。（圖／翻攝自IG／weareone.exo）

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CHEN自2012年隨韓團EXO出道，在隊中擔任主唱的他，更在2016年與EXO成員XIUMIN、伯賢組成小分隊EXO-CBX，橫掃各大頒獎典禮大獎，也獲得超高人氣。

據8日韓媒報導，CHEN將在下月（4月）成為EXO中第一位發行SOLO專輯的韓國成員，而SM Entertainment也大方向《Newsen》證實，CHEN的確正在籌備SOLO專輯，「但具體時間會待確認後再公開」。好消息來得突然，卻讓網友們大呼幸福，「心臟簡直要跳出來一樣」，也對CHEN「不再只是團體主唱，而是真正的SOLO歌手」的新身份，感到十分期待。

▲▼CHEN過去曾錄製綜藝《蒙面歌王》，好聲音藏不住。（圖／翻攝自YOUTUBE／TV-People）

事實上，CHEN因為擁有純淨高亢的嗓音，曾唱紅不少熱播韓劇的OST，舉凡《沒關係，是愛情啊》、《太陽的後裔》、《百日的郎君》等，都能聽到他為戲獻唱，好聲音更受封為新一代「OST小王子」。而他2015年曾以「Guitar man」身分參與《蒙面歌王》比賽，當時也說過「希望能以CHEN個人，而非是EXO成員CHEN的身分來接受大家對我歌聲的評價」，如今終於能推出SOLO專輯作品，也被說是「美夢成真」。