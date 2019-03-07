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神展開！《招搖》女主角深情吻許凱…下秒「炸上天變煙火」　觀眾：笑到頭掉

記者李湘文／綜合報導

大陸古裝劇《招搖》由許凱、白鹿主演，上演魔王之子和強勢女魔頭的戀情，又甜又虐，帶動觀眾討論度提升。最新一集中，白鹿因為吃了有時效性的還魂藥，居然變成煙火在空中炸開，離奇劇情讓網友全笑瘋，立刻引爆話題！

▲《招搖》女主角飛上天炸成煙火。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

▲《招搖》由許凱、白鹿搭檔主演。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

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《招搖》目前播到31集，白鹿因為被劍氣重傷，魂魄和身體分離，好不容易才藉藥還魂，跟許凱一起並肩作戰。然而，因為藥效時限已到，她戰後倒在許凱懷裡，只來得及深情地給對方一吻，就說「我的時間到了」，接著突然變成一束煙火，「咻～碰」一聲，直接飛上天炸開。

▲《招搖》女主角飛上天炸成煙火。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《招搖》女主角飛上天炸成煙火。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《招搖》女主角飛上天炸成煙火。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《招搖》白鹿從許凱懷裡消失，飛上天炸成煙火。（圖／翻攝自愛奇藝）

這段劇情播出後，許多網友都笑到流淚，大呼「上一秒還在悲傷吻別，下一秒炸成煙花」、「見過女主角變成蝴蝶飛走的，這還是頭一次見到女主角直接爆炸的」、「最絕的是還給配了音，咻～啪」、「本來很難過，看到這裡瞬間出戲」，憂傷的劇情瞬間變爆笑話題。

有趣的是，不只觀眾覺得這段戲搞笑，就連白鹿本人也沒料到，事後幽默透露：「劇本描述是像煙花一樣消失了，腦子裡的畫面是我像星辰散開來，無數的碎片漂浮在小醜八怪的周圍，再配上動情的ost，一定會騙到很多眼淚。沒人告訴我，是真的，炸煙花。」

▲《招搖》女主角飛上天炸成煙火。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

▲白鹿吻許凱這一幕，原本應該浪漫感人，但煙火讓許多觀眾笑場。（圖／翻攝自微博／電視劇招搖）

不過，其實在《招搖》原著小說中，女主角真的就是被炸成煙火，因為自己也覺得傻眼，在變回魂魄狀態之後，還特地回去藥鋪吵架。誰料，藥鋪理直氣壯說那是特別研發的效果，就是為了讓使用者見到生前熟人後，可以「留下一個華麗的印象」，令女主角無言。

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招搖, 白鹿, 許凱

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