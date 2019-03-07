「美女學霸」直播主奪冠軍發片！　錄完哀號：笑不出來

▲學霸直播主余姿昀發行新單曲。（圖／浪Live提供）

記者關韶文／台北報導

浪Live 「LoveInLive女聲力量」是集結自2018年浪Live平台所舉辦的「金曲歌手爭霸戰」，每月由上千位歌唱才藝主播中脫穎而出一位超實力直播歌手的全新作品，最終由美女學霸人氣主播余姿昀奪下冠軍。

余姿昀推出首波主打《你愛的我愛你》，透過輕快、明亮的節奏搭配姿昀細緻甜美的嗓音。配唱過程中，令她回想起學生時期既簡單又純粹的戀愛，每天只要能跟心儀的他一起在放學後散步回家，就能感受到滿滿的幸福，因此在錄製歌曲時，很快能投入歌詞的情境之中，也希望透過自己的演唱帶給大家幸福的感覺，並且也期待能談場和這首歌一樣刻骨銘心、甜而不膩的戀情。



回憶剛收到歌曲時，姿昀聽完Demo當下興奮直呼：「這就是我的歌！」，直到正式錄音前都不斷地練習《你愛的我愛你》適合的詮釋方式。錄音當天，姿昀僅只花費3小時便將vocla錄製完成，更擔綱整首歌曲的和聲，由於開朗的曲風，在老師的要求下，姿昀必需「笑著」錄製唱每一字每一句，錄製結束竟讓姿昀哀嚎著：「我今天再也笑不出來了！」



為了於單曲發行前創造話題，余姿昀獨家與iM短影合作推出「#你愛的我愛你」活動話題，搭配自創「愛你」手勢舞，以清新曲風結合甜美手勢舞，話題甫上線即引爆大量粉絲跟拍。