ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「美女學霸」直播主奪冠軍發片！　錄完哀號：笑不出來

▲▼余姿昀。（圖／浪Live提供）

▲學霸直播主余姿昀發行新單曲。（圖／浪Live提供）

記者關韶文／台北報導

浪Live 「LoveInLive女聲力量」是集結自2018年浪Live平台所舉辦的「金曲歌手爭霸戰」，每月由上千位歌唱才藝主播中脫穎而出一位超實力直播歌手的全新作品，最終由美女學霸人氣主播余姿昀奪下冠軍。

余姿昀推出首波主打《你愛的我愛你》，透過輕快、明亮的節奏搭配姿昀細緻甜美的嗓音。配唱過程中，令她回想起學生時期既簡單又純粹的戀愛，每天只要能跟心儀的他一起在放學後散步回家，就能感受到滿滿的幸福，因此在錄製歌曲時，很快能投入歌詞的情境之中，也希望透過自己的演唱帶給大家幸福的感覺，並且也期待能談場和這首歌一樣刻骨銘心、甜而不膩的戀情。
 
回憶剛收到歌曲時，姿昀聽完Demo當下興奮直呼：「這就是我的歌！」，直到正式錄音前都不斷地練習《你愛的我愛你》適合的詮釋方式。錄音當天，姿昀僅只花費3小時便將vocla錄製完成，更擔綱整首歌曲的和聲，由於開朗的曲風，在老師的要求下，姿昀必需「笑著」錄製唱每一字每一句，錄製結束竟讓姿昀哀嚎著：「我今天再也笑不出來了！」
 
為了於單曲發行前創造話題，余姿昀獨家與iM短影合作推出「#你愛的我愛你」活動話題，搭配自創「愛你」手勢舞，以清新曲風結合甜美手勢舞，話題甫上線即引爆大量粉絲跟拍。

請繼續往下閱讀...

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

推薦閱讀

快訊／周興哲宣布開小巨蛋！　「5月開唱」日期公佈

英國最迷你吉娃娃　身高10公分「頭比高爾夫球還小」

《超偶》男冠軍被「泰國按摩師摸蛋蛋」　結束還給錢！

快訊／歌后「經濟、身體雙壓力」輕生！　議員破門：她在哭

《超偶》《星光》《快樂幫》集合！　全都為了「他發片」

黃志瑋拿「離婚協議書」畫面曝光！　自嘲：小老婆很多

台灣練習生從南韓回來！　「頂零下6度」狂跳60次

黃明志開「人才平台」　杜絕色情按摩：但可以私訊我！

快訊／鄧紫棋宣布「428高雄緊急加場」　開賣時間公布！

周興哲每天起床「先操肌」　害羞認：女友一起愛相隨❤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

余姿昀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Selina甜笑認欣賞張軒睿！下秒揭「差10歲代溝」大叫：很傻眼
  2. 《不推怎麼行》莎莎躲桌底「狂搓王世堅」沒反應：下半身還有知覺嗎？
  3. 「蜘蛛人」安德魯熱戀瑞塔歐拉　3個月爆分手「男生提的」
  4. 羅大佑認了曾愛慕林青霞！　「搞不好會在一起」曝破局原因
  5. 孫安佐比腕力被電爆！　獨扛4層便當「二頭肌炸裂」上課影片曝光
  6. 《驚奇隊長》首日票房出爐！超越黑豹、奇異博士「刷新漫威紀錄」
  7. 「美女學霸」直播主奪冠軍發片！　錄完哀號：笑不出來
  8. 《紅衣小女孩》將前往巴黎播映！台灣魔神仔在歐洲爭光
  9. 黃明志開「人才平台」　杜絕色情按摩：但可以私訊我！
  10. 史努比狗狗被湖人隊「氣到清醒」　46秒嗆爆：5美金賤賣NBA包廂！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366