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Gary兒子奶音會叫爸爸！和小娃組隊「新團名」萌翻網友

記者吳孟庭／綜合報導

因南韓綜藝節目《Running Man》而聲名大噪的Gary，2017年閃婚圈外女友、兒子誕生後便淡出演藝圈，但還是會在微博透露近況，最近他更新幾則寶貝兒子的照片與影片，可以看到兒子已經會走路，還會叫爸爸，他甚至還想跟兒子組團，連團名都想好了。

▲Gary兒子奶音會叫爸爸！曬出會動小娃「新團名」萌翻網友。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

▲Gary很疼兒子，微博上狂曬恩愛照。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

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Gary先PO出一段影片，畫面裡兒子穿著全身暗色系，頭戴毛帽，拉著印有潮牌的推車走向車子大叫「아빠！」，是「爸爸」的韓文，沒想到現在已經走得這麼好，連話都會說了。

▲Gary兒子奶音會叫爸爸！曬出會動小娃「新團名」萌翻網友。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

▲Gary兒子已經會走路，還會喊爸爸。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

另外一張照片則是他與兒子的合照，Gary彈著兒童玩具吉他，用寵溺的眼神望著兒子，小娃兒則是站在兒童鋼琴前面，看來從小就受到音樂人父親的感染，對音樂也很有興趣。Gary搞笑組團取名，「隊名字是爸爸&兒子」，滿滿父愛溢於言表。

▲Gary兒子奶音會叫爸爸！曬出會動小娃「新團名」萌翻網友。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

▲Gary要和兒子組隊，隊名都取好了。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

Gary於2年前突宣布結婚，對象是小他10歲，前公司的5年資職員，隔沒兩天又宣布與所屬團體Leessang的夥伴「吉」拆夥，也沒有任何電視節目或表演活動的計畫，逐漸淡出演藝圈，專心育兒去了。

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