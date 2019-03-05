丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　當面開罵製作人：我忍很久了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，但回想起錄製《冠軍任務》時，在事前不知情的狀況下，接下「體驗雲霄飛車維修員」的工作，直接沿著軌道走上20幾層樓高的雲霄飛車，「我一下去就翻臉！」

▲丫頭坦言一下去就翻臉！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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丫頭在《麻辣天后傳》直言《冠軍任務》是她錄過最多次有生命危險的節目，最讓她印象深刻的一次是徒步抓著欄杆走上雲霄飛車，是一條專門給工作人員走的通道，「車在旁邊繼續開」，而且那剛好是在半山腰的位置，至少有20幾層樓高，真的很危險。

▲丫頭被要求直接抓欄杆走上雲霄飛車。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



更讓丫頭手腳發軟的是，下去的時候被要求原路走回去，「你知道那有多恐怖嗎？！」軌道呈下傾式，她是要以「凌波舞」挺腰、彎曲膝蓋的方式走下去，「下面就是空的，妳就是在空中！」

▲▼丫頭還被要求原路走回去。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

主持人利菁要丫頭用最生氣的一句話當場罵《冠軍任務》製作人，可能是字眼太激烈而全被消音，不顧形象開罵髒話笑倒全場所有人，她則笑說：「這句話我忍很久咧！我每次錄他節目錄完都是髒話！！」

▲丫頭忍不住開罵了。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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