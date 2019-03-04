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劉寅娜上班服「金秘書」也有一件！《觸及真心》氣質穿搭科普

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

我相信好多《鬼怪》的粉絲戲劇結束以後都跟我一樣欲罷不能，希望劉寅娜跟李棟旭兩個能夠再上演一場甜蜜戲碼，這次《觸及真心》圓了好多粉絲們的願望，讓他們再續前緣！而且播出到現在，都還是讓人會心一笑的甜蜜劇情，劉寅娜真的好可愛呀～搭配不茍言笑的權律師（李棟旭角色）反差超萌的，哈哈哈～期待李棟旭趕快軟化變成情竇初開小少男呀～

▲▼拍《鬼怪》時沒感覺⋯　劉仁娜2度情牽李棟旭：對他心動。（圖／愛奇藝台灣站提供）

今天就要來介紹看完劇後也想買，超可愛劉寅娜的劇中穿搭給你們啦！第一件要介紹的是Johnny Hates Jazz的SMOCKING BLOUSE。

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▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

這件衣服乍看是個女神系風格，但實際上可不是很好駕馭的喔！為什麼呢？因為只要身材有點「厚片」就不能穿這種東西啊～肉肉人穿這個只會顯得更厚，這件《金秘書》那部韓劇裡，朴敏英也有穿過，老實說我覺得她穿看起來側面就有厚了～

▲《金秘書》朴敏英穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《金秘書》朴敏英穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

你們說說這一般人是要怎麼穿啦！？但是雪紡這種FU，就是女神啊～適合瘦子身材的妳們穿！再來這件是CHAEnewyork的Signature eyelet tailored jacket super red外套。

▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

這件紅紅的安哥拉羊毛外套看起來就好溫暖～但是一樣啊，看起來就是只適合瘦子穿（XD）像今年冬天韓國很流行那種小熊外套毛絨絨的，其實胖子就很不適合，哈哈哈～我有買一件白色的，雖然白色易髒，但是這種衣服就是要買白色才可愛嘛！

我是在GAP買的，之前我家附近GAP開幕大打折，算滿便宜買到一件，雖然我自己穿起來也覺得腫腫，裡面真的要穿非常薄才能見人！再來這件大衣我覺得好美喔～

▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

這件是AVOU AVOU的IVORY OVER SIZE ANGORA HANDMADE WINTER GLEN CHECK COAT，一直都很喜歡，也很想要一件白色的長大衣，無奈1.人不夠高很難真的穿長的，2.白色真的太容易髒，所以我的大衣還是很一般的深藍色、灰色、駝色這三種，只有春天有一些比較淺色的風衣，假裝一下春天氣息～

▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

至於格子西外，劉寅娜這件是MOCOBLING的，我有上他們網站看想看一下價格，不過似乎已斷貨><沒辦法幫大家看啦！不然這種米色底的格子外套大家應該會頗喜歡的哩！再來這件是MAJE的洋裝，ROSINE Short tweed dress。

▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

這是斜紋毛呢的材質，看起來自然是非常優雅。接下來這件是ZARA的VELVET DRESS洋裝，這件會不會太性感啊～超美的～

▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／愛奇藝台灣站提供）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

胸前是綁帶配上肩膀的公主袖，其實就是一個平常無法穿的東西（XD）但如果皮膚白白、身材超級好，穿起來就是好看（真的是...時尚的完成是臉蛋啊）

最後這件大衣是DYS的Tailored Wool Coat，我喜歡這件領子的設計，雙色讓他看起來不單調，簡單又俐落的感覺，非常適合上班時展現時尚感啊！

▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲《觸及真心》劉寅娜穿搭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

在台灣的大家應該很少穿到大衣吧，像我上次11月底回台灣的時候都是穿比較薄的外套，這次2月中回來到現在半個月了，最多也就是穿到飛行外套而已，但其實冬天穿大衣真的很美啊！只是韓國的冬天又太冷，常常冷到我根本無法穿大衣出門（本人怕冷）只有坐老公車出門時才能穿大衣...

很多版友都曾經跟我抱怨過，到韓國玩買了美美大衣，但是回台灣又穿不到覺得好可惜，大家到韓國玩的時候可以買比較薄一點的大衣，這樣至少還有見天日的機會呀～

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站或tvN官網）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

觸及真心, 劉寅娜, 穿搭, 日韓風

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