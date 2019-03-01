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法官、記者都是線民！導演「臥底黑白兩道」挖出驚悚秘辛

▲▼羅德里哥索羅格耶執導《騙局》。（圖／海鵬提供）

▲《騙局》黑白洗錢及暗夜追殺令人大開眼界。（圖／海鵬提供）

記者林映妤／台北報導

燒腦神片《佈局》製作團隊最新懸疑驚悚片《騙局》入圍西班牙哥雅獎最佳影片等13項大獎，片中的黑白洗錢及暗夜追殺的場面令人大開眼界，被封為「西班牙年度神片」！電影由西班牙名導羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）執導，為此他也深入黑白兩道「臥底」，費盡心機獲得情報！

羅德里哥索羅格耶借鏡犯罪片《佈局》，精心設計一場高層權鬥騙局，同時大揭貪瀆內幕，直到最後一刻才真相大白。為了取得最確實機密，索羅格耶還親自「臥底」黑白兩道，費盡心機攀搭警界高層、黑道首腦，從中套出最新的洗錢手法。

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▲▼羅德里哥索羅格耶執導《騙局》。（圖／海鵬提供）

▲《騙局》導演羅德里哥索羅格耶。（圖／海鵬提供）

年僅37歲的索羅格耶以《騙局》稱霸西語影壇。師出馬德里電影學院的他，曾經入圍美國奧斯卡最佳短片而一鳴驚人。《騙局》揭發西班牙政商界最愛以藝術品交易進行洗錢的秘密，形象風雅又能中飽私囊、一整個名利雙收，震驚西班牙媒體及民眾。

然而這些資訊其實得來不易，他為編該片劇本，不僅主動結識政商高層，更混熟黑白兩道，「臥底」多年才挖掘出的機密內幕，連法官、記者、政治人物及財團大老，都成了他的「線民」。果然這些努力，為他的劇本增添強大話題與真實感，挾媒體排山倒海好評，為該片狂奪西班牙20多座電影獎項。

▲▼羅德里哥索羅格耶執導《騙局》。（圖／海鵬提供）

▲《騙局》過於真實使導演接到恐嚇電話。（圖／海鵬提供）

有趣的是，該片在西班牙上映口碑話題不斷，尤其索羅格耶強調「純屬虛構」，但因內容敏感、涉及貪瀆洗錢，觀眾更想知道究竟在影射誰，媒體也忙著協助對號入座，引發政壇人心惶惶，更誇張的是，索羅格耶還因此接獲匿名電話，恐嚇他「給我小心點」！《騙局》3月22日在台上映。

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