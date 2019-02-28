張秀卿過年黏老公胖5KG！　急求醫「仍想懷孕當媽」

記者關韶文／台北報導

台語唱片的龍頭豪記唱片舉辦春酒派對，17位歌手大集合同歡嗨唱，歌壇擁有歌手最多的唱片公司，睽違10年舉辦春酒，場面壯觀十分吸睛，被問到新年計劃，張秀卿則表示，「雖然沒時間，但我仍未放棄做人計畫。」

春酒上，公司23位歌手應全員到齊，龍千玉、翁立友、張秀卿、黃思婷、朱海君、謝金晶、談詩玲、喬幼、向蕙玲、陳思安、陳淑萍、謝宜君、陳隨意、吳俊宏、唐儷與新加盟的鄔兆邦與董育君等17位歌手齊聚，而林姍、張蓉蓉、楊哲、楊靜、林良歡與莊振凱等6位則在海外演出。

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▲▼龍千玉、張秀卿、翁立友等人，率領豪記唱片歌手出席春酒。（圖／豪記唱片提供）

龍千玉笑說，「很慶幸當年有聽老爸的叮嚀：這是個很有福報的公司」！龍千玉也開心分享五月將到體驗西藏心靈之旅！而翁立友則趕在新專輯推出前，將與自己私奔的到日本鄉下享受單身出走之旅！此外，過年與老公年黏在一起，張秀卿直呼：胖了5公斤，狠誓一個月要剷掉，也宣布將再度重啟做人計畫，有信心一定會迎接心肝寶貝。

金曲歌后張秀卿笑說除夕演出後，我跟老公度過一個十分甜蜜的新年，但代價是胖了5公斤，真的有被嚇到，發狠誓一個月要剷除五公斤肉！而金豬年運勢旺，近來接下帶狀主持歌唱節目，也將推出新專輯，張秀卿說工作滿檔，還推掉偶像劇邀約，「雖然沒時間，但我仍未放棄做人計畫，日前聽到好友介紹新的診所，讓我有重燃做人的希望，好友說去那家診所的10人中就有9人成功懷孕，我還笑說，我會不會就是不成功的那一位啊！」