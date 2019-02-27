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全家人100%基因複製臉！　A-Lin姊姊幫修圖「被公司嫌醜」

▲▼A-Lin,黃莉。（圖／翻攝黃莉臉書）

▲A-Lin全家人五官都相當深邃。（圖／翻攝黃莉臉書）

記者關韶文／台北報導

A-Lin親姐姐黃莉27日出席冰淇淋特展活動，當起網美pose連連，相當敬業，被問到為何這麼會擺pose，原來過去擁有15年模特兒經驗的她，和公司合約到期現在轉當歌手，平常在家還會幫妹妹A-Lin修圖，但有時候卻意外被嫌太醜！

黃莉有15年資深經歷的知名模特兒，脫掉穿了15年的高跟鞋轉而改拿麥克風，將以自己原住民語的名字「Luji」展開自己的第二人生進軍歌壇。預計在3月21日發行首張迷你專輯《之後》，5月還將舉辦Legacy首場新歌演唱會。

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▲▼ 黃莉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 黃莉出席冰淇淋展活動。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 黃莉 。（圖／記者徐文彬攝）

這次出席冰淇淋特展當起網美，黃莉開心表示，「在IG上一直有看到朋友打卡的照片，每張都超夢幻的！讓我超想來拍網美照！」被問到演唱會準備的怎麼樣，她雀躍表示「很期待也很緊張，我現在每天固定健身兩個小時，希望到時候能以最佳狀態演出！演唱會上除了現在聽到的抒情新歌外，也有很多快歌，雷鬼、搖滾等，好期待跟大家一起唱唱跳跳！」

黃莉透露自己相當愛吃冰淇淋，小時候會和A-Lin變賣家中「鍋具」，為了換錢買冰淇淋，最後被媽媽發現，「最後被打，我媽說我們都有責任，現在還開玩笑跟媽媽說，居然為了一個鍋子打我們！」

▲▼ 黃莉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 黃莉小時候就愛吃冰淇淋，甚至變賣家中鍋具。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 黃莉 。（圖／記者徐文彬攝）

黃莉自認是修圖專家，平常會拍完後照會透過app把腿拉長，「我會修皮膚自然風格，但不會改變臉的形狀，然後把小腿拉長一點就好，主要是我不想要照片本人落差太大。」被問到是否身旁都有拍照神人，黃莉笑說，「如果我朋友拍的話，我都一定說要看，但是我都不會說我不好，我會說別人哪裡怪怪的，他們就會再拍一張！」

平時和妹妹A-Lin相處，姊姊黃莉也是負責修圖，「因為她很不會拍照，都是自然路線，之前我拍的時候，他們公司就說為什麼姊姊照片都比較美，把妹妹弄很醜，我心裡想說，這是我妹妹手機拍，我還幫她修圖過。」黃莉坦言，自己都會幫妹妹修圖，「我都很無辜，他們沒有看到實際照片，有時候會弄個髮色、瞳孔放大、調整膚質。」

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