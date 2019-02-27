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陳奕迅新歌MV上架！　收錄「盧凱彤身影」有洋蔥

記者關韶文／台北報導

歌神陳奕迅連同DUO團隊的《L.O.V.E.》專輯去年12月推出，而歌曲《瘋狂的朋友》MV 於27日正式上架，MV當中除了收錄以八年回憶製作成的《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》中的點滴之外，更特意加插了團隊們早前拍攝《L.O.V.E.》大碟封套、團隊一同拍攝MV。

「開空調，可不可以～」是《瘋狂的朋友》中最佻皮的一句歌詞，由團隊中的敲擊樂手Chris Polanco以響亮的聲音作開端，這句歌詞配合的MV畫面正正是DUO團隊在旅遊巴士上教導Chris以普通話方式請求司機開空調的爆笑過程。而到底這群朋友有多瘋狂？MV中的畫面將一一盡錄。

▲▼陳奕迅,盧凱彤。（圖／環球提供）

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▲▼陳奕迅MV收錄盧凱彤身影。（圖／環球提供）

▲▼陳奕迅,盧凱彤。（圖／環球提供）

這份屬於eason and the duo band的濃厚愛意，傳播到各地的樂迷。《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》在較早於香港電影院進行放映後，團隊的「愛」亦將伸延至馬來西亞，於2019年3月2日及 3月3日在馬來西亞共七間的影院播放兩天。

《瘋狂的朋友》MV中，也收錄了好友盧凱彤生前身影，同時也收錄了DUO團隊有趣時光並以配合輕快的旋律，呈現出他們在巡演期間鮮為人知的瘋狂一面。而歌曲由DUO團隊擔任鼓手的恭碩良作曲。最特別之處是歌曲引入是由團隊中的敲擊樂手Chris Polanco以普通話唱出了一句不太準確的歌詞錄製而成，盡顯歡快、佻皮一面。


 

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