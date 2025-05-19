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伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

記者蔡宜芳／綜合報導

女星伊能靜在2015年嫁給大陸演員秦昊，兩人育有一女。她不久前被瘋傳婚變，並未給出正面回應，而19日適逢秦昊47歲生日，伊能靜除了發文為丈夫慶祝，同時也回應了婚變傳聞。

外送用▲▼伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜和秦昊結婚在今年滿10年。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜表示，近來外界頻傳她和秦昊婚姻生變，但兩人都知道多說無益，「從相識到現在一直有許多聲音，但正如你曾說過的那句話——我是跟你過，不是跟這個世界過。自己的人生無須向外人解釋。」伊能靜認為，婚姻本身是一場挑戰，兩個背景迥異的人想要攜手一生，難免會有摩擦，但唯有用愛「馴服人性」，才能讓婚姻更加穩固。她引用《小王子》中狐狸的話：「如果你馴服了我，那我們就會彼此需要。」形容夫妻關係是一場彼此馴服的過程，「用愛馴服欲望，用同心馴服自私，用信任馴服猜疑，用責任馴服放棄。」

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伊能靜透露，儘管夫妻生活中難免有爭執與摩擦，但她和秦昊始終保持夜間散步聊天的習慣，有時一走就是兩三個小時，無話不談，「當然，我們也像所有夫妻會爭執，說過氣話，但我們都知道：幸福不難，但要持續的幸福，是要兩個人願意克服萬難的。」

▲▼伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲▼伊能靜為秦昊準備生日驚喜派對。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲▼伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲▼伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

今年秦昊難得在家過生日，伊能靜與女兒秘密準備了一場驚喜生日會，邀請了秦昊的三十多位好友從各地趕來。她透露，為了保密，她特意請大家不要提前祝福秦昊生日，並故意在當天問他：「沒人約你吃飯嗎？」讓秦昊一度失落。當門打開那一刻，看到好友們現身，秦昊驚喜得說不出話，整晚都反覆表示：「我太開心了。」伊能靜感慨，丈夫臉上的幸福表情，讓她和女兒的努力都變得值得。

最後，伊能靜寫道：「當你在為這個家的幸福努力時，我和女兒同樣希望你開心快樂。我們永遠是你最堅實的後盾，這個家永遠為你備著滿盈的愛與溫暖。」夫妻的好感情引許多網友稱羨。

【伊能靜全文】

這段時間我們的情感被傳得風風雨雨，但我們都知道多說無益。從相識到現在一直有許多聲音，但正如你曾說過的那句話——我是跟你過，不是跟這個世界過。自己的人生無須向外人解釋。

婚姻本就是反人性的，人類天性喜歡新鮮事物。一個城市不可能天天去旅行，能日日居住而不膩的只有家，因為家是被我們親手點滴鑄成的。同理，讓兩個背景迥異的人廝守一輩子，難免有磕碰。要能走下去，唯有用愛馴服人性。

小王子的狐狸說：我和其他成千上萬只狐狸沒有什麼不同。但如果你馴服了我，那我們就會彼此需要。你對我來說是獨一無二的，我對你來說也是獨一無二的。

夫妻亦是彼此馴服的過程——用愛馴服欲望，用同心馴服自私，用信任馴服猜疑，用責任馴服放棄。

至今我們仍保持夜間散步聊天的習慣，有時一走就是兩三個小時，無話不說。當然，我們也像所有夫妻會爭執，說過氣話，但我們都知道：幸福不難，但要持續的幸福，是要兩個人願意克服萬難的。

昨晚為你籌辦驚喜生日會，邀來各地三十余位元好友，全程保密。當門開啟那ㄧ刻，你望著各地趕來的兄弟，驚喜得說不出話。整晚你都反復對我說："我太開心了。"想想這些年你多在劇組過生日，女兒要上學也很難飛去給你過生日。今年難得你在家，我與女兒策劃了一個月，還請你的兄弟們先別給你生日祝福。當你失落時，我還故意問："沒人約你吃飯嗎？"你說："大家忙吧。"所以當你看到你的兄弟都在，你臉上的表情，讓我跟女兒的籌畫都有了意義。

希望你知道：當你在為這個家的幸福努力時，我和女兒同樣希望你開心快樂。我們永遠是你最堅實的後盾，這個家永遠為你備著滿盈的愛與溫暖。

永遠的老男孩，我的狐狸先生，秦老師，生日快樂。

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