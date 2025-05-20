《折腰》男二被轟複製《慶餘年》二皇子！微博疑嗆觀眾：等你們破防

記者劉宛欣／綜合報導

中國古裝劇《折腰》播出以來受到大批觀眾喜愛。先前曾在《慶餘年》中飾演二皇子的劉端端，此次在該劇中飾演男二「魏儼」，演技派的他卻在網上掀起爭議。觀眾對他的表現褒貶不一，尤其對於他演繹方式與先前無差別這點，不少網友直言「根本是在複製《慶餘年》二皇子」，質疑他在角色塑造上缺乏新意，還批評他的表演「油膩」，讓人出戲。

▲劉端端在《折腰》飾演男二。（圖／翻攝自微博）

劉端端因《慶餘年》二皇子李承澤一角走紅，在該作中他以瘋癲、孤傲、心肌深沉等特點讓觀眾印象深刻。不過，這次在《折腰》中，他所飾演的魏儼，卻被指出與李承澤幾乎如出一轍。劇中魏儼的形象亦是放蕩不羈、語氣陰陽怪氣，不僅挑撥男女主角感情，還對女主小喬表現出曖昧情愫，與小說原著中內斂克制的魏儼相去甚遠，因而遭批評「人設加上演法，油上加油。」

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▲劉端端在《折腰》的表現被嫌油。（圖／翻攝自微博）

面對外界質疑，劉端端在微博發文回應，卻反而火上加油，他配上一張「魏儼」Q版角色的表情包，寫著「你跌個死吊，這才哪到哪啊就叫叫叫，以後有你們破防的」，讓人質疑他在反擊觀眾，該文雖火速刪除，但截圖早已在社群上瘋傳，被不少人認為自以為是，毫不在意觀眾反饋。