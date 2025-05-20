陳零九公然說謊被抓包！昔談當兵「尷尬表情全被拍」　網友：逃兵悍跳

記者孟育民／台北報導

台灣演藝圈14日驚爆多名男星涉嫌逃兵役，包括威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天等人，陳零九以30萬元交保，他事後發文向粉絲致歉，並宣布放下藝人身份，中止九澤CP、五堅情相關演藝工作，好好反省。如今過往在《娛樂百分百》被問到當兵片段也被挖出，被網友抓包公然說謊，當時他尷尬的反應，讓網友看完直呼：「逃兵悍跳，這論投他！」

▲陳零九目前卸下藝人身分反省。（圖／翻攝自Facebook／陳零九Nine Chen）

有網友挖出《娛樂百分百》過去片段，小賴聊起當兵話題，黃偉晉坦言自己是在成功嶺受訓，之後回到家附近當替代役，隨後問陳零九「你當什麼兵種？」陳零九則回應：「就正常的啊！」被問到是否是陸軍，他露出尷尬表情說：「對啊對啊。」不願意多和旁邊的小賴、黃偉晉多分享當兵趣事，如今片段再看，令人耐人尋味，網友紛紛留言：「逃兵還當眾說謊」、「這局票陳零九」、「看眼神就知道說謊」。

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▲陳零九昔日被問當兵話題，表情略顯尷尬 。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

事實上，陳零九因花費約30多萬元佯裝有「高血壓」，進而取得免役，14日被移送新北地檢署複訊，以30萬元交保。為此，他稍早發出道歉聲明，坦承自己六年前曾作出逃避兵役的錯誤決定，並表示這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為公民應盡的社會義務，強調自己完全接受相關調查，並願意承擔法律責任。